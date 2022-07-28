Лорак, яка замовчує війну в Україні, "кинула" росіян на гроші

Ані Лорак / скріншот

Співачка Ані Лорак, яка вперто мовчить про вбивства українців росіянами, скасувала свої концерти в країні-агресоорі. Тепер її шанувальники не можуть повернути гроші за квитки.

43-річна Лорак повинна була дати концерт в Нижньому Тагілі, але виступу не відбулося, попри те, що росіяни заплатили гроші за квитки, які організатори заходу не поспішали віддавати назад, пише starhit.

Відомо, що тільки один з постраждалих зміг домогтися повернення коштів і навіть стягнути моральну компенсацію.

"У зв'язку з відмовою організатора задовольнити вимоги споживача в добровільному порядку територіальним відділом Управління Росспоживнагляду було прийнято рішення про подачу позовної заяви до мирового суду для захисту прав споживача", - повідомили в Росспоживнагляді.

читайте такожЛорак відпочиває: нова пасія колишнього чоловіка співачки показала соковите тіло в кричущому купальникуТим часом дочка Лорак Софія, проводить час зі своїм батьком, громадянином Туреччини Муратом Налчаджиоглу. Щасливий батько ділиться сторіз зі своєю дочкою, яка набрала кілька зайвих кілограмів.

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