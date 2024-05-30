'Заливаю сльозами телефон': донька Анастасії Заворотнюк уперше відреагувала на смерть матері

Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, що вночі їй зателефонували і повідомили про смерть матері.

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Анна Заворотнюк розповіла про смерть матері / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Сьогодні стало відомо, що з життя пішла відома російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка лікувалася від онкозахворювання. Старша донька акторки Анна Заворотнюк уже відреагувала на трагедію.

На своїй сторінці в соцмережах Анна зізналася, як дізналася про страшну новину.

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"Вчорашньої ночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мам, ти найкраще, що в мене було. Дуже пишаюся тим, що я твоя дочка. Завжди буду любити і пам'ятати тебе такою щасливою, люблячою і неймовірною, такою, як у цей дощовий день. Моя душа завжди з тобою", - написала Анна.

Також вона показала сімейне фото, на якому позує з мамою та братом Майком.

Анна Заворотнюк показала архівне фото з матір'ю і братом / фото: скрін instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Незабаром Анна опублікувала ще кілька знімків мами, на одному з яких написала:

"Заливаю сльозами телефон і не можу зупинитися переглядати твої фотографії, ми обов'язково ще зустрінемося. Ці найважчі п'ять років твоєї хвороби позаду і ти знайшла спокій, охороняй нас і веди своєю невидимою тонкою рукою через все наше життя, люблю тебе, мій ангел".

Анна Заворотнюк тяжко переносить втрату матері / фото: скрін instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Зазначимо, що Заворотнюк для лікування від раку пробувала на собі новітні вакцини. В один час навіть з'являлася надія на те, що стан Анастасії стабілізується.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна. Померла 30 травня 2024 року від раку головного мозку.

Анастасія Заворотнюк - останні новини

Зазначимо, українському глядачеві Анастасія Заворотнюк найбільше запам'яталася за роллю няні Віки в ситкомі "Моя прекрасна няня". Першою ж роботою Заворотнюк у кіно стала роль у фільмі "Машенька".

А також раніше дочка онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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