Вона всіма силами намагається вимолити прощення у диктаторської влади Росії.

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Лоліта залишилася без концертів у терористичній Росії / Колаж Главред, фото Instagram/lolitamilavskaya

Співачка українського походження Лоліта заявила, що її концерти скасовують через громадських діячів, які вважають її "недостатньо розкаяною".

За інформацією російського пропагандистського ресурсу РИА Новости, вона розповіла, що багато років їздила по госпіталях під час збройних конфліктів, допомагала фінансово, але ніколи про це не говорила.

Зараз співачка, за її словами, має намір допомогти у відновленні храму в одному з "нових регіонів" - маються на увазі окуповані Росією території України.

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"Моя зброя - це вихід на сцену, саме цьому я присвячувала 40 років свого життя... Я роблю це не через егоїзм. Це підсвідоме задоволення знати, що ти від людей відводиш зневіру - найбільший гріх... Із цим знанням я завжди виходила на сцену", - зазначила зрадниця-співачка.

Нагадаємо, раніше Лоліті довелося вибачатися перед російськими фанатами за відео з привітанням Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 року. Заради грошей і кар'єри старіюча Лоліта відмовилася від своєї ідентичності та з початку повномасштабного вторгнення РФ на її Батьківщину гаряче підтримує країну-агресора. Але росіяни, на біду Лоліті, час від часу пригадують артистці її українське походження, не до кінця вірячи щирості позиції зрадниці.

раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок та інфлюенсерів. І все б нічого, от тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, серед яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені за дрес-кодом, що виглядало жалюгідно, страшно і безглуздо.

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