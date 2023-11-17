Путінітстка Лоліта програла суд і втратить кілька мільйонів

Тепер Лоліті доведеться виплатити велику суму протягом 20 днів.

https://glavred.net/stars/putintstka-lolita-proigrala-sud-i-poteryaet-neskolko-millionov-10517599.html Посилання скопійоване

Лоліта програла суд / скріншот, соцмережі

Російська співачка українського походження, яка підтримала військове вторгнення Росії в Україну, Лоліта Мілявська, програла суд і тепер повинна буде виплатити 3 мільйони рублів (1 млн 220 тисяч гривень).

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, в Басманний районний суд Москви надійшов позов до Лоліті Мілявської з вимогою стягнути з співачки близько 3,5 мільйонів рублів "безпідставного збагачення". Виявилося, що ще в 2020 році артистка повинна була виступити в Сургуті, але концерт скасувався через пандемію.

Отриманий аванс колишня українка не повернула, а за минулі роки назбиралися ще й не маленькі відсотки.

відео дня

Повідомляється, що співачка пропонувала перенести концерт і провести його пізніше, але потім компанія, з якою спочатку був укладений договір, припинила існування і передала права іншим людям. Вийшла плутанина з документами, яка тривала три роки.

Тим часом, Лоліті вдалося домовитися з організаторами і вона повинна буде виплатити суму протягом 20 днів.

Нагадаємо, раніше Лоліта несподівано поскаржилася на "найважчі дні в її житті". За словами зрадниці і путіністки, це були найстрашніші 10 днів у житті. Коли терористична Росія почала бомбити Україну, у співачки в Києві залишилася мама і рідна дочка.

Раніше також співачка, яка підтримала диктатора Путіна і війну в Україні, показала себе в одних трусах. 59-річна співачка раптом показала своє тіло у ванній і знову спровокувала розмови про пластичну хірургію.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.