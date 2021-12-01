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Юрій Горбунов розповів, чому не стане учасником шоу Танці з зірками

1 грудня 2021, 15:03

Паркет шоумен воліє бачити зі своєї позиції телеведучого.

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Юрій Горбунов - беззмінний ведучий шоу Танці з зірками / instagram.com/gorbunovyuriy

Ледве закінчився 8 сезон Танців з зірками, а глядачі вже ламають голову, хто ж стане учасниками наступного сезону проекту. Однією з найбажаніших кандидатур виявився беззмінний ведучий Танців - шоумен Юрій Горбунов.

За лаштунками танцювального шоу Міла Єремєєва, ведуча бекстейджу, задала Горбунову каверзне запитання - чому ж він так довго відмовляється від участі в проєкті в якості танцюриста?

Єремєєва зазначила, що Олена Шоптенко, один з хореографів Танців з зірками і колишня учасниця шоу, вважає шоумена досить пластичним і "танцювальним".

Тієї ж думки дотримується і телеведучий Тимур Мірошниченко - він з радістю замінив би Горбунова на посаді ведучого Танців з зірками, якби Юрій Горбунов погодився на участь.

"Таких грошей у 1+1 немає", - зі сміхом відповів телеведучий, тим самим поставивши крапку в питанні, чи буде він коли-небудь танцювати на проєкті.

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Раніше дружина Юрія Горбунова, модель і телеведуча Катя Осадча, вперше показала обличчя їхнього тримісячного сина.

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