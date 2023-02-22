Юна дівчина Остапчука зізналася, чи була вона його коханкою під час шлюбу з Горняк

Полтавська чесно відповіла, чи почалися її стосунки тоді, коли шоумен був ще в офіційному шлюбі.

Володимир Остапчук і Христина Горняк розлучилися восени 2022 / instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Український шоумен і ведучий Володимир Остапчук розлучився з блогеркою і нотаріусом Христиною Горняк у жовтні 2022 року. Разом вони були два роки і справляли враження дуже щасливої пари.

Однак влітку в ЗМІ стали просочуватися чутки про їх розставання. І хоч саме подружжя розлучення не коментувало, дуже скоро стало зрозуміло: Остапчук і Горняк не разом.

До того ж шоумену стали приписувати роман з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Взимку їхні стосунки підтвердилися, і тепер нову обраницю Остапчука засипають питаннями про ведучого, а шанувальники Горняк звинувачують її в розлученні.

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Однак Полтавська не дає себе ображати. На своїй сторінці в Instagram дівчина заявила, що не будувала романтичні стосунки з Остапчуком, поки він був одружений. "Я б ніколи не дозволила собі мати стосунки з одруженим чоловіком. Я поважаю і себе, і інших жінок (поки вони не починають не поважати мене)", - пише Катерина.

На підтвердження своїх слів вона також висловила свою думку про зради. "Пробачити зраду - це відтягнути момент розставання й забрати в себе можливість стати щасливою раніше", - вважає Полтавська.

Катерина Полтавська спростувала чутки, що її стосунки з Остапчуком почалися до його офіційного розлучення з Горняк / instagram.com/poka.tya

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