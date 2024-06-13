Юлія Саніна вперше проговорилася про кризу в гурті The Hardkiss

Шанувальники колективу давно відзначають, що між музикантами виникла певна напруга.

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Юлія Саніна прокоментувала проблеми в The Hardkiss / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Гурт The Hardkiss опинився в центрі уваги світських хронік на початку 2024 року, коли низка ЗМІ зазначила, що чоловіча частина колективу вже досить тривалий час перебуває за кордоном. Тим часом їхня фронтвумен, українська співачка та ведуча Юлія Саніна, активно розвивається як сольний артист в Україні. Це спровокувало чутки про те, що в колективі не все гаразд.

У травні розпочався сольний тур Саніної "Special Kiss" містами України. У ньому артистка представляє хіти The Hardkiss у новому звучанні, і робить це без решти учасників гурту, чим вони залишилися не дуже задоволені.

Про це за лаштунками одного зі своїх концертів повідомила сама співачка журналістці Катерині Сташко. "Коли я запитала, чи допомагають Юлі музиканти The Hardkiss у цьому турі, вона зізналася, що зараз у колективі непростий період, і ідея влаштувати сольний тур Україною хлопцям не дуже сподобалася. Саніна додала: "Не заважають - і на цьому дякую", - розповіла Сташко в "Шо по Шоу".

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При цьому журналістка підкреслила, що Саніна не стала конкретизувати, що саме стало каталізатором непростого періоду в The Hardkiss. Утім, незважаючи на складнощі в колективі, восени всі разом вони вирушають у благодійний тур США.

Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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