Я - син Ірини Горової: син Потапа в своєму інтерв'ю проігнорував батька

Хлопець розповів, що робитиме, коли Україна переможе Росію.

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Син Потапа "забув" згадати про свого батька / Колаж Главред, фото Instagram / realpotap

15-річний син продюсерів і бізнесменів Ірини Горової і Потапа, під час свого першого інтерв'ю, представився сином тільки Горової, повністю проігнорувавши свого батька Потапа.

За інформацією ТСН, Андрій поспілкувався з дівчиною-студенткою першого курсу факультету журналістики. Під час представлення себе, тінейджер відповів, що він - "син Ірини Горової". Про батька він в цей момент не згадав.

Майбутній кореспондент також запитала у хлопця, як він збирається відзначати перемогу України у війні проти Росії і запропонувала йому зробити це разом, включаючи маму і тата хлопчика.

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На що той відповів, що його мама не зможе, а про батька він знову не сказав навіть одного слова.

Нагадаємо, раніше чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських спалахнули з новою силою після інтерв'ю блогера і радіоведучого Артура Адамова, який заявляв ніби пара більше не живе разом і з дня на день готується оголосити про розставання.

Раніше також скандальний блогер Беспалов, посилаючись на свої джерела, повідомив, що у Каменських вже є новий коханий. "У Насті є симпатія до одного чоловіка, але Олексій про це не знає. Він сліпо вірить в те, що вона говорить, тому що зараз вона в домінуючій позиції, а він - зламана лапка, намисто, діадема" - зазначив Беспалов.

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