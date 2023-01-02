"Я вільна": після остаточного від'їзду з РФ Алла Пугачова заговорила про абсолютне щастя

Примадонна в Ізраїлі знайшла те, що не могла дати їй країна-агресор.

Алла Пугачова розповіла, що знайшла в Ізраїлі своє щастя / instagram.com/maxgalkinru

Російська співачка Алла Пугачова цього року новорічні свята відзначає не в своєму підмосковному замку Грязь, а в Ізраїлі. Туди їй з сім'єю довелося перебратися через цькування, яке на неї та її сім'ю розв'язала влада РФ через антивоєнну позицію, яку висловлюють вона та її чоловік, шоумен і комік Максим Галкін.

Алла Борисівна не стала записувати відеозвернення до шанувальників на честь свята, проте своїм друзями розіслала новорічну листівку. Очікувано, але дуже скоро вона розлетілася по просторах інтернету. Про це повідомляють росЗМІ.

На ролику, який був адресований наближеним Галкіна і Пугачової, під назвою "СпасиБог", співачка поміркувала про те, що для неї означає справжнє щастя.

"У моєму розуміння щастя - це те, що я зараз відчуваю. Я вільна, я з сім'єю разом, Новий рік я зустрічаю в колі людей, які мене розуміють, які мають совість, честь та гідність", - розповідає Примадонна.

У кадрі вона сидить на вулиці, і з посмішкою на обличчі звертається до тих, хто ще здатний її почути. Варто відзначити, що вид Пугачова має вельми квітучий - вона красиво нафарбована, з манікюром, сидить в світлих шатах і кожушку, її шию прикрашає масивне кольє. Схоже, Земля Обітована і правда діє на неї більш благотворно, ніж країна на болотах.

Нагадаємо, співачка Алла Пугачова, яка слідом за Максимом Галкіним покинула Росію, болісно реагує на слова розлючених росіян. Стиліст Примадонни Джордж Ровалс повідомив, що 73-річна співачка зараз переживає через цькування, яке їй влаштували на батьківщині.

Також ми писали, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

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