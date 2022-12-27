Агент Примадонна: Пугачову звинуватили у роботі на західні спецслужби

Крім Алли Пугачової в "агенти" записали блогера Юрія Дудя і співака Моргенштерна.

Пугачову звинуватив у роботі на західні спецслужби / скріншот

У Росії не припиняється цькування співачки Алли Пугачової, яка втекла звідти до Ізраїлю. Цього разу там заявили, що Примадонна працює на західні спецслужби.

Глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін заявив, що 73-річна співачка, як і інші селебріті, які негативно висловлюються про Росію, нібито є агентами.

"Алла Борисівна ... У неї 3,5 мільйона підписників. Я беру її в тому числі блогерів Дудя, Моргенштерна. Ці люди, за нашою інформацією, працюють на західні спецслужби", - заявив він.

Ніяких доказів Бородін не надав, але пообіцяв незабаром "розкрити правду".

"Друзі, час, тільки час! Зачекайте трохи, ми вам розповімо всю правду, з ким співпрацює Алла Пугачова і каламутні персони Моргенштерн і Дудь. На кого ці люди всі ці роки працювали в Росії, і чому вони втекли саме у важкий момент для нашої країни. Журналістам хочу сказати: колеги, трохи терпіння, і ви все дізнаєтеся", - заявив він.

Нагадаємо, співачка Алла Пугачова, яка слідом за Максимом Галкіним покинула Росію, болісно реагує на слова розлючених росіян. Стиліст Примадонни Джордж Ровалс повідомив, що 73-річна співачка зараз переживає через цькування, яке їй влаштували на батьківщині.

Також ми писали, що Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

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