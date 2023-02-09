'Я раніше пукав мимоволі, тепер же - тільки згадавши вас': зірка Кухні підколов росіян

Дмитро Назаров дотепно припечатав тих, хто критикує його за від'їзд з РФ.

Дмитро Назаров розповів, що думає про тих, хто критикує його за невтішні відгуки про російський уряд / instagram.com/dmitry_nazarov_official

Російський актор Дмитро Назаров був звільнений за відверту критику кривавої путінської влади з МХТ ім. Чехова. Недовго посумувавши, артист продовжив писати антивоєнні вірші та іронічні пісні про бруд і дурниці, яку пропагують в РФ.

Також він, за прикладом багатьох незгодних з війною в Україні російських діячів культури, перебрався до Ізраїлю, де успішно продовжує творити і займатися акторською діяльністю.

Новину про від'їзд Назарова радикально налаштовані любителі "русского мира" сприйняла з азартом. Деякі навіть опустилися до образ - писали гидоту на сторінці актора в Instagram.

На один з таких випадів Назаров відповів солоним жартом у віршованій формі, який в росЗМІ на свою адресу сприйняли всі посіпаки директора країни-агресора, мовляв владу не поважає та плює на співвітчизників.

Сам же актор був настільки задоволений власним дотепом, що навіть поділився ним в сторіс. "Ви тепер задоволені, відригнувши цей маленький бруд? Я раніше пукав мимоволі, тепер же буду, тільки згадавши вас", - відповів артист на образу.

Дмитро Назаров розповів, що думає про тих, хто критикує його за невтішні відгуки про російський уряд / instagram.com/dmitry_nazarov_official

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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