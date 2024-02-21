Популярна українська ведуча і зірка "Холостяка" оголосила про розлучення

Українська ведуча, блогерка і учасниця першого сезону романтичного-реаліті-шоу "Холостяк" з Максом Чмерковським у головній ролі Марина Арістова оголосила про те, що вона офіційно розлучена. Її чоловіком був скандальний ексдепутат Юрій Арістов, якого влітку 2023 року судили за нелегальний виїзд з України за підробленими документами.
Марина Арістова у своєму блозі в Instagram поділилася серією чорно-білих фото, на яких позує в символічній футболці з написом "Вільна". У підписі до знімків вона повідомила, що розлучилася з чоловіком 15 січня.
"Розлучена, 15.01.2024. Символічний напис на футболці і тепер актуальний. Я закінчила стосунки, які тривали 13 років. Вдячна за цей досвід і за найкращих в світі дітей", - пише ведуча.
Марина та Юрій Арістови були разом 13 років. У цьому шлюбі народилося двоє дітей - дочка Марія та син Роберт. Також у ведучої є дитина від попередніх стосунків - донька Діана.
Раніше співачка-мовчунка Анна Сєдокова натякнула на розлучення з третім чоловіком - латвійським баскетболістом Янісом Тіммою. Пара була разом з 2020 року, і постійно скандалила публічно.
Також українська ведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла про постільні стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Вона зізналася, що за 21 рік їхніх стосунків у її чоловіка було багато жінок.
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