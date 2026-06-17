"Я не знаю, що буде далі": зірка шоу "Top Gear" повідомив про рак

Легендарний британський телеведучий Джеремі Кларксон розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Джеремі Кларксону поставили діагноз "рак простати" / колаж: Главред, фото: instagram.com/jeremyclarkson1

Коротко:

Джеремі Кларксону діагностували рак простати

Чоловікові зробили необхідну операцію та видалили пухлину

Британський телеведучий Джеремі Кларксон, відомий за автомобільними програмами Top Gear і The Grand Tour, розповів про своє онкологічне захворювання.

В одному з епізодів свого шоу Clarkson's Farm 66-річний чоловік повідомив, що у нього в травні діагностували рак, пише BBC.

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"Минулого тижня я на короткий час зник. Мені зробили біопсію, і виявилося, що це рак. Він агресивний, але його виявили дуже рано. Обіцяю, все буде добре", — підкреслив Джеремі.

Згодом журналіст зізнався, що рак був у його простаті. Чоловікові вже зробили необхідну операцію та видалили пухлину.

"Простата, 10% її мертві. Ті 10%, де рак", – додав Кларксон.

Телеведучий розповів, що найближчим часом на нього чекає складна операція, після якої доведеться витратити деякий час на відновлення. Через лікування він був змушений змінити свої плани та відкласти частину роботи, уточнює The Independent.

В одному з епізодів шоу Clarkson's Farm Джеремі Кларксон з'явився на екрані з лікарняного ліжка. За його словами, частина лікування проходила не зовсім так, як очікувалося.

"Я не знаю, що буде далі. Я буду тут ще деякий час. Я хотів сказати, що якщо все пройде успішно, то побачимося в шостому сезоні, а якщо ні, то не побачимося. Бережіть себе, всі!" — підсумував телеведучий.

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Раніше "Главред" повідомляв, що батько співачки Жанни Фріске, яка пішла з життя, висунув жорсткий ультиматум її чоловікові Дмитру Шепелєву. Телеведучий уже довгі роки категорично забороняє близьким артистки брати участь у вихованні її єдиного сина Платона.

Також Марія Бурмака відверто поділилася подробицями особистого життя та відповіла на запитання про можливе одруження. Артистка зізналася, що зараз абсолютно щаслива зі своїм таємничим обранцем, ім’я якого вона воліє тримати в таємниці.

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Про особу: Джеремі Кларксон Джеремі Кларксон — відомий британський телеведучий, журналіст і письменник, який прославився як ведучий культових автомобільних шоу "Top Gear" (1988–2015) і "The Grand Tour" (2016–2024), а також фермер і автор документального серіалу "Ферма Кларксона". Його цинічний, іронічний та безкомпромісний стиль ведення перетворив "Top Gear" на найпопулярніше автомобільне шоу у світі. Більшу частину своєї телевізійної кар’єри він провів із незмінними співведучими — Річардом Хаммондом та Джеймсом Меєм. Він також вів британську версію популярної гри "Хто хоче стати мільйонером?" Кларксон широко відомий своїм фірмовим гумором, любов’ю до потужних машин та різкими висловлюваннями, які неодноразово призводили до скандалів. У 2015 році він пішов з BBC після того, як вдарив продюсера, однак це лише зміцнило його статус зірки в поп-культурі.

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