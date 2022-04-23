"Я, напевно, люблю": Дантес вперше розповів про свої почуття до Наді Дорофєєвої після розставання

Дантес розповів, чи любить він Дорофєєву після розставання / instagram.com/vladimirdantes

18 березня Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про розставання. Зіркова пара зазначила, що розрив стався за обопільною згодою, і вони, як і раніше, підтримують теплі стосунки.

Однак подробиць про пікантну ситуацію колишнє подружжя не розголошувало. Мовчання порушив Володимир Дантес, розповівши Славі Дьоміну, що рішення про розлучення було прийнято не в один момент.

"Місяць за місяцем ми дуже багато розмовляли. Про те, як ми почуваємось один з одним, що змінилося... Десь наприкінці січня ми вирішили, що розходимось. На початку лютого я переїхав у квартиру, яку зняв", - зазначив співак, уточнивши, що дружина залишилася жити в їхньому будинку.

Про розрив всім близьким Дорофєєва і Дантес планували розповісти на вечірці 1 березня. Однак війна внесла свої корективи. У перші дні війни колишні кохані жили разом, підтримували один одного, проте не могли позбутися від почуття, що роблять щось не так.

Та й не хотілося їм продовжувати обманювати оточуючих, і зображати щасливу сім'ю. Тому вони розповіли про все в Instagram і роз'їхалися остаточно.

Володимир Дантес зізнався Славі Дьоміну, що все ще любить колишню дружину. Однак не "кохає", адже між цими поняттями є велика різниця.

"Я, напевно, люблю. Томущо дивно було би стільки місяців кохати. В мене є прекрасне життя. Якщо б хтось з нас кохав один одного, це було б нечесно і ми не смогли б жити нормальним життям далі. Якщо ви зрозуміли в один момент, що ви не кохаєте один одного, а любите, ви стали близькими друзями, ви поважаєте один одного, поважаєте те, що було. І ви не хочете наплювати в цю історію, то розійдіться.Треба жити життя. Не треба зациклюватися на чомусь одному зараз, в моменті. Тож я її люблю, але думаю, що не кохаю", - розповів Дантес.

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Раніше в ЗМІ з'явилися чутки про те, що Надя Дорофєєва пішла від Дантеса заради їхнього спільного друга-музиканта і ресторатора Михайла Кацуріна, який розлучився з дружиною слідом за Вовою і Додо.

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