"Я молюся про припинення війни": Анджеліна Джолі приїхала в Україну

Анджеліна Джолі / Reuters, скріншот

Голлівудська актриса і посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала в Україну.

Всесвітньо відому актрису помітили в одному з кафе Львова. Джолі не відмовила і роздала всім бажаючим автографи. Актриса була привітна і привіталася з автором відео.

Зазначимо, Анджеліна Джолі з першого дня війни підтримує Україну і допомагає організувати допомогу для українців, які вимушені покинути свої будинки.

Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала госпіталь Pediatrico Bambino Gesu в Римі, де знаходяться діти-біженці з України.

"У педіатричній лікарні Bambino Gesu в Римі я зустрілася з дітьми-біженцями, які були евакуйовані з України і зіткнулися з невизначеним майбутнім. Як і багато інших, я молюся про припинення війни. Це єдиний спосіб припинити страждання і вимушене переміщення людей", – прокоментувала Анджеліна.

Нещодавно Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

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