"Вибрав війну, а не мене з дітьми": Єфросиніна розплакалася, кажучи про чоловіка-бійця ЗСУ

Відома телеведуча і світська левиця Маша Єфросиніна розповіла про те, як важко переносить розлуку з чоловіком, який зараз служить в ЗСУ.

Маша Єфросиніна і її чоловік Тимур Хромаєв / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Легенда українського телебачення і світська левиця Маша Єфросиніна розповіла про свого чоловіка Тимура Хромаєва, який зараз у лавах ЗСУ воює з російськими окупантами – і про те, як вона переносить розлуку. Розповідаючи про це під час запису інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова" вона навіть не змогла стримати сліз.

"ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) – це страшно. Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка в тому, що він йде на фронт. Мені знадобилося багато часу. Моя психіка захищалася, вона говорила: "Ти залишаєшся одна. Він написав заповіт. Це означає, що він десь всередині попрощався зі мною. Це означає, що він вибрав війну, а не мене з нашими дітьми". Я працюю з тим, щоб бути здоровим, коли мій чоловік повернеться. І коли він дуже сильно зміниться. А він зміниться. Це вже відбувається", – сказала Єфросиніна.

Тимур Хромаєв / Instagram

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна стверджувала, що, всупереч загальній емоційній пригніченості через війну в Україні, намагається з усіх сил підіймати моральний дух українців.

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Вона знову знімає розважальне ток-шоу "Дорослі дівчатка" зі співачкою Олею Поляковою, адаптувавши його під реалії сучасності, і поступово повертає кадри зі студійних фотосесій в соціальні мережі.

Раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

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