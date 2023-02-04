Тарабарова жорстко розкритикувала запроданку Тодоренко

Співачка Світлана Тарабарова досить жорстко висловилася про своїх колишніх колег по групі Real O, які живуть в Росії і не говорять про війну в Україні.

Світлана Тарабарова видала порцію критики в бік Регіни Тодоренко / Колаж фото УНІАН

Відома українська поп-співачка Світлана Тарабарова колись співала у гьорлз-бенді Real O - разом з Регіною Тодоренко, яка багато років живе в Москві і ось уже майже рік нічого не говорить про війну, яку Росія розв'язала проти України. І зараз Тарабарова висловилася з цього приводу в інтерв'ю для YouTube-каналу Аліні Доротюк.

"Мені їх шкода [Тодоренко та інших колег по Real O, які живуть в Росії − Главред]. Це люди, які не відчувають, що в цьому житті є сенс, за що потрібно боротися. Гроші? Я так розумію, що вони вибирають гроші. Іншого пояснення у мене немає", - почала співачка.

Вона згадала, що і Тодоренко, і Олена Виноградова, і Аліна Астровська, і Яна Соломко давно живуть і працюють в країні-агресорі. І жодного разу ніколи не висловилися проти війни, яку диктатор Путін розв'язав проти України.

Журналістка сказала - мовляв, багато хто з таких людей поводяться в дусі "Люблю сім'ю, і тому мовчу". Тарабарова відповіла - такі пояснення непереконливі, адже є багато прикладів, коли люди кидали все і виїжджали з країни-агресора, РФ.

"Є багато сімей, які виїхали з Росії і підтримують Україну, які змінили своє життя, як і всі ми, продали свої будинки, речі, бізнеси, якщо встигли. На таких людях хочу робити акценти. А на тих, хто вибирає особисту зраду. Ти зраджуєш себе, як людину. [ ... ] Якщо їм спокійно спиться, то окей. Ми і без них впораємося, ми вистоїмо, будемо жити в класній країні", – підсумувала співачка.

Українські санкції проти артистів з країни агресора:

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

7 січня президент Зеленський підписав указ, згідно з яким проти російських діячів мистецтва введені санкції.

Серед зазначених у списку є співачки Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, комік Євген Петросян, співаки Філіп Кіркоров, Дмитро Білан, а також режисер Микита Міхалков.

Всім цим артистам на 10 років заборонені всі фінансові операції, анулюють всі ліцензії, заборонять передачу авторських прав і заблокують активи в Україні.

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