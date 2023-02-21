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"Другий син допоміг розібратися в проблемах": Кекелія розповіла, як врятувала шлюб під час війни

21 лютого 2023, 16:19
Ведуча ЖВЛ на 1+1 Україна в ексклюзивному інтерв’ю поділилася досвідом материнства та порятунку стосунків.
Віра Кекелія
Віра Кекелія поділилася, що зміцнило її шлюб та як поєднує роботу з материнством/ Прес-служба

27 лютого об 11:00 на телеканалі "1+1 Україна" стартує новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ, яка занурює глядачів у відверті історії героїв нашого часу. У нових сюжетах покажуть інтерв’ю гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих особистостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію. Ведучими нового сезону ЖВЛ стали: улюбленець глядачів телеканалу 1+1 Тімур Мірошниченко та українська співачка, суперфіналістка головного музичного проєкту Голос країни Віра Кекелія.

Сьогодні в ексклюзивному інтерв’ю для Comments.ua Віра розповіла, якими були її емоції після того, як вона дізналася, що її новим співведучим стане Тімур Мірошниченко, як здивувалася повідомленню від "Пташки", що зміцнило її шлюб з музикантом Романом Дудою та як поєднує роботу з материнством.

Телеведуча каже, що дуже зраділа, коли дізналася, що її співведучим буде саме Тімур.

відео дня

"Ми познайомилися, здається, у 2012 році – я тоді у складі гурту "А.Р.М.І.А." брала участь у Нацвідборі на Євробачення, а він там працював. Коли дізналася, що буду вести програму саме з Тімуром, подумала: о, клас – свій чувак. До того ж, у нас обох по двоє дітей, буде про що поговорити. Так і вийшло", - каже Кекелія.

Віра розповіла, що героями нового сезону ЖВЛ стануть нові обличчя, які зараз разом з усіма українцями виборюють Перемогу на усіх фронтах.

"Є дуже багато артистів, які проявили себе у ці непрості часи. До того, ж ми розповідатимемо про нових героїв нашого часу, які зараз виборюють перемогу, – волонтери, лікарі, військові. Вони теж зірки – кожен на своєму місці, і про них треба розповідати. Це важливо і для нас, і для них. Круто, що ми тепер говоримо не тільки про акторів, співаків і телеведучих. Вірніше, вони цікаві, але з точки зору нових реалій, бо всі переоцінили своє життя. Багато хто відкривається з іншого боку. Особисто я не очікувала від декого з хлопців з шоу-бізнесу, що вони підуть добровольцями. Захоплююся Денисом Христовим – ведучим, який евакуює людей з гарячих точок. Те, що він робить, – це неймовірно! Адже ми всі боїмося, але є люди, котрі проявляють надсміливість", - каже телеведуча.

Віра Кекеллія, Тімур Мірошниченко
Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко - нові ведучі ЖВЛ / Прес-служба

В інтерв’ю Віра згадала, що одного разу після чергового випуску "Єдиного кварталу" отримала повідомлення від парамедикині Катерини Поліщук з позивним "Пташка". Це неабияк розчулило телеведучу та змусило її заплакати: "Нещодавно ми у "Кварталі" заспівали пісню "Пташка", присвячену Пташці з Азовсталі - Катерині Поліщук. За тиждень отримую повідомлення від адресата "Пташка". Думаю, та ні, такого не може бути, це точно не вона! Читаю: "Віро, дякую вам і дівчатам! Ви так зворушливо заспівали цю пісню! Я плачу, в мене аж мурашки по шкірі". Після цього я й сама розплакалася. І знаєте, була така щаслива, що мені написала сама "Пташка", наче це був Елтон Джон".

Нещодавно телеведуча стала мамою вдруге. Віра каже, що після перших пологів дуже боялася поєднувати роботу та материнство, але після народження другої дитини усі страхи відійшли на другий план.

"З першою дитиною я, звісно, боялася виходити на роботу – не уявляла, як зможу все поєднувати. Але тепер, маючи досвід материнства, знаю, коли можна з мамою домовитися, щоб з дітьми посиділа, а коли – з подружкою. І розумію, що все можливо. Треба просто залишити дитині молочка, підготувати все, що їй може знадобитися, – і йти зі спокійною душею на зйомки. Серце не на місці тільки з однієї причини – ми живемо в дуже неспокійні часи. Тож коли оголошується тривога, прошу на якийсь час відкласти зйомки, щоб до відбою залишатися поруч зі своїми хлопцями. На роботу я завжди йду дуже тихо, "по-англійськи" – не прощаючись, тоді старший син Іван спокійніше переживає мою відсутність. Немає мами? Ну, то й добре, продовжую гратися", - каже Кекелія.

Віра каже, що із появою дитини знайшлись рішення складних ситуацій та конфліктів у родині, адже під час вагітності їй довелося на деякий час розлучитись із чоловіком, поїхати з батьками до Грузії та народжувати саме там.

"Діти – потужний поштовх для батьків, вони приносять в сім’ю надзвичайно позитивну енергію. Мені здається, наш Матвійко допоміг розібратися в багатьох сімейних проблемах, у тому числі – і в конфліктах. Ми з чоловіком спробували, як це – жити без коханої людини, адже під час повномасштабного вторгнення мені довелося вивезти батьків з Харкова до Грузії. Тоді ми з Романом зрозуміли, що нам одне одного не вистачає, що разом ми сильніші і можемо досягти набагато більшого. Матвійчику було півтора місяці, коли ми зібралися додому. Мені вже дуже хотілося побачити Ромчика, а йому – дітей", - каже телеведуча.

Ще більше вражаючих зізнань та несподіваних подробиць побачите в ефірі ЖВЛ з 27 лютого об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна.

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Віра Кекелія
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