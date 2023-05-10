Другий півфінал Євробачення 11 травня: фаворити букмекерів і коли виступить Україна

У Ліверпулі вже стартував пісенний конкурс Євробачення-2023. У 2023 році Євробачення мало проходити в Україні, але через повномасштабне вторгнення Росії конкурс перенесли до Великої Британії.
Коли пройде другий півфінал Євробачення 2023
11 травня о 22:00 за київським часом відбудеться другий півфінал конкурсу, де 16 учасників з різних країн продемонструють свої музичні таланти.
Хто виступить у другому півфіналі Євробачення 2023
- Данія - Reiley - Breaking My Heart;
- Вірменія - Brunette - Future Lover;
- Румунія - Theodor Andrei - DGT (Off and On);
- Естонія - Alika - Bridges;
- Бельгія - Gustaph - Because Of You;
- Кіпр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
- Ісландія - Diljá - Power;
- Греція - Victor Vernicos - What They Say;
- Польща - Blanka - Solo;
- Словенія - Joker Out - Carpe Diem;
- Грузія - Iru - Echo;
- Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
- Австрія - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
- Албанія - Albina & Familja Kelmendi - Duje;
- Литва - Monika Linkyte - Stay;
- Австралія - Voyager-Promise.
Дивитися другий півфінал Євробачення-2023 онлайн
Подивитися Євробачення-2023 онлайн можна на офіційному сайті конкурсу в YouTube або в додатку Дія в розділі "Дія.TV".
Також Євробачення можна подивитися на "Суспільному".
Фаворити букмереків другого півфіналу Євробачення 2023
Букмекери прогнозують потрапляння у фінал: Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Бельгії, Естонії, Грузії та Литві.
Коли голосує Україна на Євробаченні 2023
Глядачі із зазначених 16 країн зможуть голосувати за своїх фаворитів 11 травня.
Також у другому півфіналі голосуватимуть Україна, Великобританія та Іспанія.
Крім того, на сцені заходу з'являться запрошені артисти з України - Марія Яремчук, репер OTOY і 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла нашу країну на Дитячому "Євробаченні" в минулому році.
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Євробачення 2023 - перший півфінал
Нагадаємо, перший півфінал конкурсу Євробачення-2023 з піснею, яка "Об'єднує країни музикою", відкрила Юлія Саніна - фронтвумен The Hardkiss потужно виконала трек під назвою "Маяк".
Також своїм зворушливим виступом довела до сліз глядачів Євробачення-2023 українська співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на конкурсі в 2010 році. Під звуки сирен повітряної тривоги вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала хіт групи Duran Duran.
Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення:
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