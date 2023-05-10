Другий півфінал Євробачення 11 травня: фаворити букмекерів і коли виступить Україна

Де дивитися онлайн другий півфінал Євробачення 2023. Всі подробиці пісенного конкурсу 11 травня.

https://glavred.net/stars/vtoroy-polufinal-evrovideniya-11-maya-favority-bukmekerov-i-kogda-vystupit-ukraina-10469353.html Посилання скопійоване

Євробачення 2023 другий півфінал / Колаж Главред, фото Eurovision Song Contest 2023

У Ліверпулі вже стартував пісенний конкурс Євробачення-2023. У 2023 році Євробачення мало проходити в Україні, але через повномасштабне вторгнення Росії конкурс перенесли до Великої Британії.

Коли пройде другий півфінал Євробачення 2023

11 травня о 22:00 за київським часом відбудеться другий півфінал конкурсу, де 16 учасників з різних країн продемонструють свої музичні таланти.

Хто виступить у другому півфіналі Євробачення 2023

Данія - Reiley - Breaking My Heart;

Вірменія - Brunette - Future Lover;

Румунія - Theodor Andrei - DGT (Off and On);

Естонія - Alika - Bridges;

Бельгія - Gustaph - Because Of You;

Кіпр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;

Ісландія - Diljá - Power;

Греція - Victor Vernicos - What They Say;

Польща - Blanka - Solo;

Словенія - Joker Out - Carpe Diem;

Грузія - Iru - Echo;

Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;

Австрія - Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Албанія - Albina & Familja Kelmendi - Duje;

Литва - Monika Linkyte - Stay;

Австралія - Voyager-Promise.

Другий півфінал Євробачення 2023 / скріншот

Дивитися другий півфінал Євробачення-2023 онлайн

Подивитися Євробачення-2023 онлайн можна на офіційному сайті конкурсу в YouTube або в додатку Дія в розділі "Дія.TV".

відео дня

Також Євробачення можна подивитися на "Суспільному".

Фаворити букмереків другого півфіналу Євробачення 2023

Букмекери прогнозують потрапляння у фінал: Албанії, Вірменії, Австралії, Австрії, Бельгії, Естонії, Грузії та Литві.

Коли голосує Україна на Євробаченні 2023

Глядачі із зазначених 16 країн зможуть голосувати за своїх фаворитів 11 травня.

Також у другому півфіналі голосуватимуть Україна, Великобританія та Іспанія.

Крім того, на сцені заходу з'являться запрошені артисти з України - Марія Яремчук, репер OTOY і 14-річна Злата Дзюнька, яка представляла нашу країну на Дитячому "Євробаченні" в минулому році.

Євробачення 2023 - перший півфінал

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу Євробачення-2023 з піснею, яка "Об'єднує країни музикою", відкрила Юлія Саніна - фронтвумен The Hardkiss потужно виконала трек під назвою "Маяк".

Також своїм зворушливим виступом довела до сліз глядачів Євробачення-2023 українська співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на конкурсі в 2010 році. Під звуки сирен повітряної тривоги вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала хіт групи Duran Duran.

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення:

Читайте також: