"Мерзенний маленький психопат": хорвати закликали зупинити війну своєю піснею на Євробаченні-2023

Епатажний номер Let 3, на думку самого колективу, несе в собі куди більш глибокий посил, ніж просто шокуючий кітч.

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Гурт Let 3 закликала зупинити війну, в якій немає переможців і кожен - жертва / instagram.com/let_3

Хорватський гурт Let 3 здійснив своєю піснею Mama ŠČ! у першому півфіналі Євробачення-2023 справжній фурор: під кінець номера на сцені похмурий тип в чорному плащі "підірвав" гіперболічні ракети, а інші учасники колективу залишилися танцювати лише в трусах і майках.

Втім, і сама пісня привернула чимало уваги - одна з цитат незвичайного хіта звучить так: "Мама цілувала придурка, цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну". Текст глядачі сприйняли, як висміювання путіна - директора країни-окупанта, який розв'язав війну в Україні.

На прес-конференції після першого півфіналу, яку давали тепер фіналісти Євробачення-2023 (і Let 3 - в їх числі), гурт назвав свою пісню антивоєнною.

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"Наше вираження - це завжди спроба якимось способом зробити цей світ кращим місцем для кожного. Наша трохи дурнувата, але дуже розумна пісня - це певною мірою антивоєнна пісня, тому що ми віримо, ми впевнені, що немає переможців у війнах, кожен є жертвою. Тож, будь ласка, зупиніть прокляту війну", - підкреслив лідер Let 3 Дамір Мартинович.

Дивіться повний виступ гурту Let 3 з піснею Mama ŠČ! у першому півфіналі Євробачення-2023:

Нагадаємо, перший півфінал конкурсу Євробачення-2023 з піснею, яка "об'єднує країни музикою", відкрила Юлія Саніна - фронтвумен The Hardkiss потужно виконала трек під назвою "Маяк".

Також своїм зворушливим виступом довела до сліз глядачів Євробачення-2023 українська співачка Alyosha, яка представляла нашу країну на конкурсі в 2010 році. Під звуки сирен повітряної тривоги вона в дуеті з Ребеккою Фергюсон виконала хіт гурту Duran Duran.

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