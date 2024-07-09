"Усьому є межа": Пугачова відреагувала на обстріл Охматдиту Росією

Примадонна російської естради Алла Пугачова висловилася про російську атаку на лікарню.

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Алла Пугачова засудила напад Росії на дитячу лікарню/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засудила терористичне вторгнення РФ в Україну і поїхала з сім'єю жити до Ізраїлю, відреагувала на страшну трагедію, коли росіяни вдарили ракетою по дитячій лікарні Охматдит.

На своїй сторінці в Instagram, Пугачова виклала фото, яке облетіло вчора всі пабліки. На ньому зображений закривавлений маленький пацієнт лікарні, якого мама тримає на руках відразу після прильоту російської ракети.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію. відео дня

Фото артистка підписала так: "БОГ терплячий, але всьому є МЕЖА". До речі, Примадонна також закрила коментарі до свого посту.

Алла Пугачова відреагувала на обстріл, скріншот Instagram/alla_orfey

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Удар РФ по Україні - що відомо:

Вранці в понеділок, 8 липня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу - країна-агресор РФ завдала по країні ракетного удару. У Київській області лунали вибухи.

У Кривому Розі зафіксовано одразу кілька влучень, зокрема, по адмінбудівлі одного з промислових підприємств міста.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішній ракетний обстріл росіянами території України. Він підкреслив, що окупанти завдали ударів по різних містах країни, включно зі столицею.

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