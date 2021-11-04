УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Все почалося з панічних атак": Мішина розповіла, як потрапила в психлікарню

4 листопада 2021, 09:39

Актриса поділилася історією зі своєї молодості.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина відверто розповіла про проблеми з психікою в юному віці/ instagram.com/misha.k.ua

Українська актриса кіно і театру Ксенія Мішина зізналася, що в 18-річному віці потрапила в лікарню з психічними розладами. У той час її довгий час мучили панічні атаки, апатія до життя і високий тиск.

На своїй сторінці в Instagram екс-холостячка розповіла, що все почалося з панічних атак.⠀

"Я сиділа за партою, в аудиторії економічного університету і щиро не розуміла навіщо я тут. Вже тоді я усвідомлювала, що мені абсолютно нецікаво те, що відбувається. Ні університетські події, ні хороші оцінки, ні знання - нічого не чіпляло мою увагу. У якийсь момент я зловила себе на думці, що я дивлюся на все як-ніби з акваріума", - поділилася актриса.

читайте такожОлександр Еллерт вперше розповів, що у нього з Ксенією Мішиною після публічного розставанняТоді Мішина думала, що їй не світить приголомшлива професія, якою вона б насолоджувалася.

"Як зараз пам'ятаю день, який провів межу і вимкнув світло в моєму маленькому акваріумі. Я купила в університетській їдальні чорну каву і вже через годину мені стало погано. Я прийшла додому і до вечора мучилася не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Увечері мама відвела мене в поліклініку і там виявили високий тиск", - поділилася Ксенія.

Реклама

читайте такожЗакривавлена Мішина налякала фанатів моторошними фото: актриса знімається в хоррорі про ЧорнобильСаме з того моменту її життя перекинулася з ніг на голову: у майбутньої зірки почалися панічні атаки.

"Я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх всього! До мене щодня приїжджали швидкі та знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, яка ніяк не хотіла працювати на мене. Ні на одне питання в моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше, ніж акваріум, цей вакуум зводив з розуму. Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У підсумку я опинилася в психлікарні, де лікар сказала, що я не їх пацієнт і направила до психотерапевта", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше головред писав, що Ксенія Мішина постала перед глядачами "Україна має талант" в образі спокусливого маріачі-мексиканського музиканта, чий традиційний костюм складають крислатий капелюх з бубонцями або помпонами, і укорочена курточка.

Інші цікаві новини:

Автор: Сергій Кущ
viber
новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної красиУ моду увійшли теплі пальта і куртки жіночі зі штучного хутра незвичайної краси Православний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні святаПравославний календар на листопад 2021: важливі дати і церковні свята Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока"Ніна Матвієнко вигнала чоловіка з дому після 50 років шлюбу: "Толку, як з козла молока" Катерина Бужинська ледь не виронила соковитий бюст з чорної шкіряної сукніКатерина Бужинська ледь не виронила соковитий бюст з чорної шкіряної сукні "Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу
12:02

Кароль заявила, що виходить заміж

11:43

Шахраї наживаються на хворих з коронавірусом в Одесі

11:35

Колишній "слуга народу" Лерос показав "фак" Зеленському з трибуни Ради Відео

11:33

Потрібно зробити три кроки: лікар розповів, як зупинити спалах COVID-19 в Україні Відео

11:14

Тепер офіційно: Резніков очолив Міністерство оборони Відео

Реклама
11:13

"Викинуть на вулицю": у Луганську пенсіонерка, яка захоплювала СБУ, поскаржилася, що Україна забрала у неї пенсію

11:09

Попередження для клієнтів: ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів, терміналів і Приват24

11:00

Українцям зробили перерахунок за опалення: кому доведеться доплатити за минулі роки Відео

10:59

Мітинги антивакцинаторів в Україні: учасників акції затримали в Запоріжжі Відео

10:40

Хаос у владі і цугцванг Зеленського: що стоїть за звільненнями міністрів Погляд

10:33

"Жовта" зона карантину розширилися: ситуація з COVID-19 покращилася в одному регіоні

10:33

У Києві відчайдушні піднялися на опору Північного мосту (відео) Відео

10:27

Пишногруда Оксана Байрак прогулялася топлес вулицею

10:21

Шанси 50 на 50: Арестович розповів, що чекає РФ та Путіна в разі вторгнення в Україну

10:14

У Києві дотла згоріла піцерія: вогонь спалахнув раптово Відео

10:14

З Днем народження жінці: листівки, вірші, привітання в прозі

10:13

Дивись тільки ТОПові фільми та серіали у нових пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп з партії Зеленського захотіла заборонити рекламу" Газпрому " під час футболу

09:59

Чи є путінські війська біля кордонів України - відповідь прикордонників Відео

09:46

Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля: в чому причина Відео

Реклама
09:39

"Все почалося з панічних атак": Мішина розповіла, як потрапила в психлікарню

09:37

Під Вінницею авто на швидкості знесло 13-річного велосипедиста: дитина загинула на місці Відео

09:29

У супермаркеті Луцька загадково розлилася ртуть Відео

09:14

Новий Рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

09:13

Зірка "Кріпосної" назвав помилкою внесення його в чорний список Мінкульту України і чекає вибачень

08:59

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

08:48

Гороскоп на 4 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому і щасливий випадок Відео

08:45

Україна потоне в густому тумані: синоптики попередили про небезпечну погоду Відео

08:41

Люди скаржаться: мовний омбудсмен вимагає перейменувати низку населених пунктів в Україні Відео

08:23

Коронавірус в Україні перетнув дві "червоні лінії" та встановив антирекорд Відео

08:18

"Ми живемо в стані війни": у Міноборони попередили про перекидання військ РФ до кордонів України Відео

08:14

Стало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка" Відео

08:06

Жорстоке вбивство українки в орендованій квартирі в Рівному: щоби втекти, підозрюваний змінив зовнішність Відео

07:17

Спалах COVID-19 в Україні піде на спад вже за тиждень: лікар назвав дві умови Відео

06:45

Недовіра до вакцин спричинила смертоносний COVID-спалах в Україні - AFP Відео

06:10

Клятий раціоналіст. Реальна ефективність протиепідемічних заходів

05:10

Лікар пояснила, чому після коронавірусу починає випадати волосся Відео

04:49

День залізничника: сердечні привітання і прикольні картинки до свята

04:11

Казанська осіння: душевні привітання та листівки до свята

03:54

Експерт пояснив, чому Яроша потрібно було призначити радником головнокомандувача ЗСУ "по-тихому"

Реклама
03:34

Українська топ-спортсменка зачарувала шанувальників пікантним фото

02:55

Леді Гага топлес прикрасила відразу дві обкладинки модного глянцю

02:23

Як приготувати курку з хрусткою і золотистою скоринкою - простий лайфхак Відео

02:10

Роман Цимбалюк. Путін вперше відреагував на використання Україною "Байрактара"

01:50

Як натерти часник та не забруднити посуд: лайфхак, про який ви навіть не здогадувалися

01:13

Каменських з ганчіркою між стегон обурила фанатів: "Вже б відразу голою!"

00:21

Вчені знайшли суперантитело, яке протистоїть всім коронавірусів Відео

00:12

Прикмети на 4 листопада: що не можна робити та як не потрапити в біду Відео

03 листопада, середа
23:56

На курортах Прикарпаття посилюють карантинні обмеження

23:30

"Доктор Ю": Тимошенко з'явилася до Ради в вбранні, схожому на халат лікаря

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти