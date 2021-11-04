"Все почалося з панічних атак": Мішина розповіла, як потрапила в психлікарню

Ксенія Мішина відверто розповіла про проблеми з психікою в юному віці/ instagram.com/misha.k.ua

Українська актриса кіно і театру Ксенія Мішина зізналася, що в 18-річному віці потрапила в лікарню з психічними розладами. У той час її довгий час мучили панічні атаки, апатія до життя і високий тиск.

На своїй сторінці в Instagram екс-холостячка розповіла, що все почалося з панічних атак.⠀

"Я сиділа за партою, в аудиторії економічного університету і щиро не розуміла навіщо я тут. Вже тоді я усвідомлювала, що мені абсолютно нецікаво те, що відбувається. Ні університетські події, ні хороші оцінки, ні знання - нічого не чіпляло мою увагу. У якийсь момент я зловила себе на думці, що я дивлюся на все як-ніби з акваріума", - поділилася актриса.

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"Як зараз пам'ятаю день, який провів межу і вимкнув світло в моєму маленькому акваріумі. Я купила в університетській їдальні чорну каву і вже через годину мені стало погано. Я прийшла додому і до вечора мучилася не розуміючи, що зі мною і чому так страшно. Увечері мама відвела мене в поліклініку і там виявили високий тиск", - поділилася Ксенія.

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"Я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх всього! До мене щодня приїжджали швидкі та знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, яка ніяк не хотіла працювати на мене. Ні на одне питання в моїй голові не було відповіді. Порожнеча. Це гірше, ніж акваріум, цей вакуум зводив з розуму. Батьки возили мене по лікарнях, але всі життєві показники були в нормі. У підсумку я опинилася в психлікарні, де лікар сказала, що я не їх пацієнт і направила до психотерапевта", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше головред писав, що Ксенія Мішина постала перед глядачами "Україна має талант" в образі спокусливого маріачі-мексиканського музиканта, чий традиційний костюм складають крислатий капелюх з бубонцями або помпонами, і укорочена курточка.

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