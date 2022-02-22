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"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто неба

22 лютого 2022, 18:55

Музиканти таким чином вирішили підтримати Україну: "Відчули, що потрібно показати всім: ми у цьому всьому разом!"

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Океан Ельзи дали концерт просто неба на підтримку українського народу / t.me/okeanelzyofficial

22 лютого 2022 року Святослав Вакарчук разом з групою Океан Ельзи влаштував імпровізований концерт під відкритим небом.

Група у своєму Telegram-каналі залишила повідомлення: "Сьогодні о 15:00, якщо ти в Києві, просто приходь на Пішохідно-Велосипедний міст. Океан Ельзи заспіває декілька пісень, просто разом з нами усіма.Ми тут. Ми разом. Ми сильні і об'єднанні!"

Всупереч очікуванню музикантів, прийшло безліч глядачів, які з ентузіазмом підтримували улюблених виконавців. Ніякої професійної апаратури і мікрофонів - лише гітари, сила голосу і пекуче бажання підтримати Україну в цей нелегкий для неї час.

Глядачі співали разом зі Святославом Вакарчуком хіти, улюблені та знайомі кожному українцю.

Запис пісні Еверест, виконаної на Пішохідно-Велосипедному мосту в Києві, з'явилася на офіційній сторінці Океану Ельзи в Instagram.

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Виконання пісні Все Буде добре також швидко розлетілося по соціальних мережах. Відеоролик, де Святослав Вакарчук заспівав свій легендарний хіт разом зі слухачами, опублікувало Суспільне:

Після закінчення концерту група залишила своїм фанатам повідомлення:

"Сьогодні зранку, обговорюючи між собою всі події, у нас з'явилась ідея просто вийти в Києві на міст, як вуличні музиканти, зіграти декілька пісень під гітару.Відчули, що потрібно показати всім: ми у цьому всьому разом! Ми тут, вдома, ми продовжуємо робити свою справу, бути зосередженими, чіткими. Віримо у кожного з нас і, найбільше, у свою армію.

Дякуємо усім, хто так швидко і неочікувано для нас самих сьогодні був поруч.

Слава Україні!"

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