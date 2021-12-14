"Врізався таі зник": дружина відомого українського ведучого потрапила в ДТП

Дружина ведучого потрапила в ДТП

Дружина відомого українського ведучого Анатолія Анатоліча в Києва потрапила в ДТП.

Аварія сталася в Києві на проспекті Героїв Сталінграда. В авто бізнесвумен, врізався водій на Porsche. Про це шоумен повідомив у своїх Instagram-stories.

"Юла на моїй "сімці". Розбита фара і бампер, крило зачеплене. Лазерна фара дуже дорога, бампер точно під заміну, капот... дорогий ремонт в цьому BMW. Машина була як нова, а тепер вже ні. Покидьок врізався в Юлу, коли вона навіть не їхала, а стояла на розворот. Найцікавіше, мужик врізався, вийшов, побачив і зник", - розповів Анатоліч і додав, що на щастя дружина не постраждала.

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Юла, яка запам'ятала номери авто, швидко зателефонувала в поліцію і водія затримали через 20 хвилин після аварії. Чоловіка повезли на медичний огляд на предмет водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Анатолій повідомив, що водій був тверезий.

"Ніхто не поводиться по хамськи, всі ввічливі. Зараз з'ясуємо, а надалі будуть розбиратися страхові, хто кому що буде оплачувати. Юла не винна в цій ДТП. П'яних немає, а для мене це було принципове питання, якби людина дійсно була п'яна, то ми розповідали б про це всюди, оскільки це найстрашніше, що може бути за кермом. Просто неуважність", - поділився зірка і подякував поліції за швидку реакцію.

Раніше Главред писав про те, що в Івано-Франківській області під поїзд потрапив легковий автомобіль. Для водія авто і його пасажирки це зіткнення стало смертельним – вони загинули на місці події. Трагедія сталася близько півночі в понеділок, 13 Грудня, між селами Угринів і Клузів.

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