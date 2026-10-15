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"Сильно підкосило": знаменитості попрощалися із зіркою "Ліги сміху" Венедчуком

Христина Трохимчук
15 жовтня 2026, 12:31оновлено 15 жовтня, 14:32
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У Києві провели в останню путь коміка Олександра Венедчука, який пішов з життя у віці 32 років.
Олександр Венедчук - похорон
Олександр Венедчук - похорон / колаж: Главред, фото: pexels.com; instagram.com, ven4os;

Ви дізнаєтеся:

  • Де відбулася церемонія прощання із зіркою "Ліги сміху"
  • Що відомо про смерть Олександра Венедчука

У Києві відбулося прощання з популярним українським коміком і гумористом Олександром "Вєнею" Венедчуком, який раптово пішов з життя у віці 32 років. Церемонія розпочалася о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі біля парку "Теремки", а похорон було заплановано на 12:00 на Жулянському кладовищі, повідомляє OBOZ.UA.

Прощання відбувалося в напруженій атмосфері - під звуки сирен і вибухів у столиці. Незважаючи на це, провести гумориста в останню путь прийшли сотні людей. Серед присутніх було чимало його колег і зірок шоу-бізнесу, зокрема Євген Янович, Ігор Біденко, Рома Міщеряков, Джейхун Сафаров, Василь Байдак, Володимир Дантес та інші. Після панахиди родичі, колеги та шанувальники провели артиста в останню путь оплесками.

відео дня

Відео з прощання дивіться тут.

"Ветерани космічних військ" на прощанні з Олександром Венедчуком / фото: oboz.ua

Трагічна новина про смерть 32-річного артиста сколихнула мережу ввечері 13 жовтня, коли про неї повідомив його колега по команді Артем Дамницький.

Похорон Олександра Венедчука - Роман Міщеряков
Похорон Олександра Венедчука - Роман Міщеряков / фото: oboz.ua

"Друзі, зазвичай ми звикли звертатися до вас із якимись хорошими новинами або з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною новиною. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні, 13.10.2026, пішов з життя Олександр "Вєня" Венедчук", - написав комік.

Володимир Дантес на похороні Олександра Венедчука
Володимир Дантес на похороні Олександра Венедчука / фото: oboz.ua

Олександр "Вєня" Венедчук - причина смерті

Офіційну причину смерті артиста поки що не розголошують. Водночас відомо, що на початку 2025 року Олександр переніс крововилив у мозок, після чого йому знадобилося кілька складних операцій, тривале лікування та курс реабілітації.

Василь Байдак прощається з Олександром Венедчуком
Василь Байдак прощається з Олександром Венедчуком / скрін з відео oboz.ua

Після повідомлення про смерть коміка український ведучий Анатолій Анатоліч опублікував у Instagram їхнє останнє листування. У повідомленнях Олександр розповів, що захворів і його стан погіршився.

"Є один нюанс, мене сьогодні сильно підкосило, лежу в ліжку, 39,6 було годину тому", - написав комік.

Анатолій Анатоліч підкреслив, що збирався записати інтерв’ю з гумористом, однак стан здоров’я Олександра не дозволив цього зробити.

Останнє листування Олександра Венедчука з Анатолієм Анатолічем
Останнє листування Олександра Венедчука з Анатолієм Анатолічем / фото: instagram.com, Анатолій Анатоліч

"Наше останнє листування. Мали писати інтерв’ю. "Вєня" захворів. Головне - здоров’я, - написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах", - висловився Анатоліч.

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