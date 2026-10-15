"Сильно підкосило": знаменитості попрощалися із зіркою "Ліги сміху" Венедчуком

Ви дізнаєтеся:
- Де відбулася церемонія прощання із зіркою "Ліги сміху"
- Що відомо про смерть Олександра Венедчука
У Києві відбулося прощання з популярним українським коміком і гумористом Олександром "Вєнею" Венедчуком, який раптово пішов з життя у віці 32 років. Церемонія розпочалася о 10:00 у Спасо-Преображенському соборі біля парку "Теремки", а похорон було заплановано на 12:00 на Жулянському кладовищі, повідомляє OBOZ.UA.
Прощання відбувалося в напруженій атмосфері - під звуки сирен і вибухів у столиці. Незважаючи на це, провести гумориста в останню путь прийшли сотні людей. Серед присутніх було чимало його колег і зірок шоу-бізнесу, зокрема Євген Янович, Ігор Біденко, Рома Міщеряков, Джейхун Сафаров, Василь Байдак, Володимир Дантес та інші. Після панахиди родичі, колеги та шанувальники провели артиста в останню путь оплесками.
Відео з прощання дивіться тут.
Трагічна новина про смерть 32-річного артиста сколихнула мережу ввечері 13 жовтня, коли про неї повідомив його колега по команді Артем Дамницький.
"Друзі, зазвичай ми звикли звертатися до вас із якимись хорошими новинами або з якимось легким гумористичним контентом, але сьогодні ми до вас із дуже сумною новиною. Не віриться, що зараз доводиться писати цей текст, але сьогодні, 13.10.2026, пішов з життя Олександр "Вєня" Венедчук", - написав комік.
Олександр "Вєня" Венедчук - причина смерті
Офіційну причину смерті артиста поки що не розголошують. Водночас відомо, що на початку 2025 року Олександр переніс крововилив у мозок, після чого йому знадобилося кілька складних операцій, тривале лікування та курс реабілітації.
Після повідомлення про смерть коміка український ведучий Анатолій Анатоліч опублікував у Instagram їхнє останнє листування. У повідомленнях Олександр розповів, що захворів і його стан погіршився.
"Є один нюанс, мене сьогодні сильно підкосило, лежу в ліжку, 39,6 було годину тому", - написав комік.
Анатолій Анатоліч підкреслив, що збирався записати інтерв’ю з гумористом, однак стан здоров’я Олександра не дозволив цього зробити.
"Наше останнє листування. Мали писати інтерв’ю. "Вєня" захворів. Головне - здоров’я, - написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах", - висловився Анатоліч.
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Про шоу: "Ліга Сміху"
"Ліга Сміху" - телевізійне гумористичне шоу від Студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасниці оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" борються за право реалізації благодійної ініціативи для українських захисників.
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