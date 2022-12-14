Війна забрала найближчих: Злата Огневич випустила потужну пісню на підтримку українок

Відома співачка Злата Огневич присвятила пісню всім українкам, які втратили на війні синів, батьків, чоловіків, хлопців і братів.

Злата Огневич випустила потужну пісню на підтримку українок / Колаж фото УНІАН і flickr.com / shellydiva

Українська співачка і колишня учасниця реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огневич випустила нову пісню під назвою "Як мені бути". І кліп на неї вже опублікований на YouTube.

Дівчина написала, що присвятила нову пісню всім дівчатам і жінкам, у яких війна забрала найближчих людей – чоловіків, братів, синів, батьків.

Огневич зізналася, що фраза – "Як мені бути" виникла в її голові одного разу. І цей момент її вразив до глибини душі. Дівчина глянула в очі жінок, коли їхнім чоловікам вручали звання Героїв України – але, на жаль, посмертно. Як каже співачка, вона ніколи зможе забути відчаю в їх поглядах.

Новий трек співачки швидко сподобався її шанувальникам. Фанати стверджують, що композицію неможливо слухати і не плакати при цьому.

"Яка одночасна сумна і красива пісня, слава нашим героям, полеглим за Україну. Пісня бере за душу", "Дуже чуттєва пісня, про Україну це те, що зараз переживає український народ", "Спасибі за вашу творчість, чудова пісня, як же душа болить за всіх загиблих. Слава Україні!", - написали вони в коментарях.

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про надзвичайну ситуацію, яка трапилася з нею під час повітряної тривоги.

Виявилося, що під час масштабної повітряної тривоги по всій Україні, коли Росія обстрілювала Україну, Огневич застрягла в ліфті власного будинку.

До того українська співачка Христина Соловій разом з глядачами, які зібралися на трибунах стадіону Боруссія Парк у ФРН, фантастично красиво виконала гімн України - перед товариською грою української збірної.

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