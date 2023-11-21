'Навколо все горіло': Віталій Козловський поділився шокуючою історією з фронту

Під враженнями від пережитого співак написав пісню, яку присвятив побратимам.

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Співак розповів, як ледь не попрощався з життям / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / vkozlovsky_music, скріншот кліпу vkozlovsky_music

Український музикант Віталій Козловський поділився розповіддю про події на фронті, що надихнули його на створення пісні "Навкруги". Співак розповів, що їхню позицю окупанти обстрілювали протягом трьох годин. Про це співак повідомив у своєму Instagram.

Артист описав тривалий обстріл, що тривав майже три години, під час якого вони знаходилися в бліндажі. В цей час довкола них були вибухи, все горіло, а земля тряслася під ногами. У цей момент він разом з побратимами думав, що цього разу вони можуть не вижити.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав повідомлення своїм…", - поділився співак. відео дня

Вранці, після обстрілу, вони вийшли з бліндажа і побачили випалений ліс та зруйновану місцевість. Ця страшна ніч залишила сліди в їхній пам'яті. Співак підкреслив, що навіть під враженням від тих подій, вони знайшли в собі сили жартувати, але пережите змінило їх свідомість назавжди.

"Пережили. Настав ранок. Вийшли, а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда - в семи метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше - усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - додав Козловський.

Повернувшись до Києва, Віталій Козловський розповів про свій досвід другові композитору, який запропонував йому написати пісню про це. Так народилася композиція "Навкруги", присвячена побратимам, які разом із ним пережили ту ніч.

"Я присвячую її Побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько", - сказав артист.

Співак також випустив кліп, в якому показав кадри з місця обстрілу, намагаючись передати емоції та реальність того, через що вони пройшли.

Військова служба Віталія Козловського

Нагадаємо, Віталій Козловський з літа перебуває у лавах ЗСУ. Спочатку він вступив до бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України та навчався як артилерист. Пізніше його перевели в іншу військову частину.

Козловський не деталізує свої бойові завдання чи напрямок своєї служби, проте вже встиг побувати у полі зору російських пропагандистів. Різні пропагандистські канали, випустили фейки, стверджуючи про загибель співака на фронті.

Також Аліна Шаманська, близька подруга українського Віталія, наголосила, що співак ризикує своїм життям на передовій, виконуючи свої обов'язки, та поділилася історією, коли він ледь не загинув. Вона відзначила, що Козловський не лише служить, але й вирізняється як один з кращих військових у своєму батальйоні.

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