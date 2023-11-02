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"Він мене ніколи не почує": Козловський злісно розкритикував Кондратюка

2 листопада 2023, 19:00
Співак розповів, чому Кондратюк не хоче з ним спілкуватися особисто.
'Він мене ніколи не почує': Козловський злісно розкритикував Кондратюка
Козловский рассказал, почему експродюсер не идет на мировую / Коллаж: Главред, Фото: соцмережі kondratiuk_official, vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський різко прокоментував відмову колишнього наставника, Ігоря Кондратюка, від пропозиції про мирову. Козловський у своєму Instagram, сказав, що більше не бачить сенсу в спілкуванні з експродюсером.

Співак зазначив, що подальша комунікація не має жодного сенсу, порівнюючи її з веденням переговорів з російським президентом Путіним. Козловський вважає, що Кондратюк намагається його знищити та уникає прямого контакту, оскільки це вимагатиме визнання помилок з боку продюсера, які, за словами співака, мали місце протягом їхньої співпраці.

"Подальша комунікація не має ні сенсу, ні перспектив. Це те саме, що вести переговори з путіним. Якщо стоїть задача сліпо і жадібно знищувати, то здоровий глузд і доводи будуть безсилими", - сказав співак.

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Співак вважає, що причиною відмови Кондратюка від спілкування є страх визнати свою непорядність у співпраці з ним протягом багатьох років. Козловський підкреслює, що сам визнає свої зобов'язання та готовий сплачувати борг за використання своїх пісень.

"Якби його сини сьогодні служили, можливо, діалог був би. А так - він мене ніколи не почує", - підсумував виконавець.

Виконавець переконаний, що колишній продюсер сподівається вирішити суперечки виключно через судові рішення, не бажаючи визнати свою власну неправоту.

"Я здогадуюсь про причину, з якої він категорично не хоче зі мною говорити особисто. Це страх. Скинувши ці переговори на представника, він апелюватиме винятково до рішень суду про порушені авторські права. Коли я і сам знаю та не заперечую, що ці пісні співав і буду за це платити", - підкреслив Козловський.

Козловський додав, що не мав наміру робити цю справу публічною, але він вважає, що це єдина можливість захистити свою чесність та недопустити перекручень у цій ситуації. На думку виконавця, публічне обговорення конфлікту є його єдиним захистом від перекручення фактів та безпідставних обвинувачень, які, за його словами, сипляться у його адресу протягом останніх 11 років.

Що відомо про конфлікт Козловського з Кондратюком

Нагадаємо, український співак Віталій Козловський розповів про рішення припинити співпрацю зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Він стверджує, що вирішив розірвати зв'язки через те, що Кондратюк, за його словами, наживався на ньому.

Суперечка між відомим співаком та його колишнім продюсером триває вже понад 10 років. Кондратюк визнав, що за цей час було безліч судових розглядів, і в кожному з них Козловський програвав. Внаслідок цього він залишився боржником перед експродюсером і винен йому 2 мільйони доларів.

Також нещодавно продюсер Кондратюк звинуватив Віталія Козловського, стверджуючи, що співак уникав виплати боргу за порушення авторських прав. У свою чергу, Віталій зазначив, що всі його спроби врегулювати ситуацію та обговорити це особисто були рішуче відкинуті продюсером, але він пропонує мирову угоду. Після запропонованої Віталієм ідеї укласти перемир'я особисто, Кондратюк відповів рішучою відмовою. Продюсер залишив у Facebook під постом співака гнівний коментар, назвавши його "зверненням до давно глухої "зірки".

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