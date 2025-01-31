Онук Софії Ротару вийшов на зв'язок уперше за довгий час - співачка відреагувала

Коротко:
- Анатолій Євдокименко вийшов на зв'язок
- Музикант створив нову пісню
Онук легендарної української співачки Софії Ротару - Анатолій Євдокименко, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, похвалився своїм досягненням.
На своїй сторінці в соцмережах музикант повідомив, що незабаром вийде його новий трек.
Анатолій показався в навушниках за діджейським пультом, також стало відомо, що трек він створив разом із виконавцем Monty Wells.
Шанувальники Євдокименка підтримали його в коментарях, на новину відреагувала і його зіркова бабуся, яка поставила лайк на відео.
Софія Ротару - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше сестра Софії Ротару розповіла, як часто бачиться з артисткою і що вона зараз перебуває в Києві. Інформацію про артистку підтвердили й українські блогери в Мережі, які обговорювали у фанатських групах двох співачок.
А також Софія Ротару привітала свою онуку Соню Євдокименко з днем народження. Зазначимо, зараз Соня живе в США і зустрічається з мільярдером Максом Лернером, про роман стало відомо зовсім недавно з соцмереж Євдокименко.
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Як онук Софії Ротару втік з України?
На початку повномасштабної війни, яку розв'язала РФ, онука Ротару та її сина Руслана Євдокименка затримали під час спроби втечі разом із громадянином Молдови та іншими чоловіками-втікачами.
Відомо, що онук і син Ротару планували перетнути кордон на човні. Після спроби втечі Євдокименко на деякий час "заліг на дно". Але потім, 28 березня, онук Ротару все-таки з'явився в мережі. Тоді він лише публікував своє фото і нагадав, що в нього день народження.
Уже влітку 2022 року чоловік показався в Парижі. Виявилося, йому все ж вдалося виїхати за кордон. Але як саме він це зробив - невідомо.
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