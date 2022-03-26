Влетіла куля: відомий український телеведучий потрапив під обстріл окупантів

Даніель Салем / instagram.com/daniel_jihad_salem

Український телеведучий Даніель Салем відправився захищати рідну Одесу від російських окупантів. В терробороні він з початку війни, а 26 березня потрапив під обстріл.

Як розповів Салем в Instagram, ворожа куля пройшла через водійські двері авто, за кермом якого був зірковий захисник.

На щастя, в Даніеля Салема окупанти не потрапили. Більш того, за кермом він їхав з протитанковим гранатометом під ногами, його теж не зачепило. У той час як корпус авто і салон пронизало.

"І кулі, що знайде тебе, ти не почуєш, а решта - повз пролетять", - заспівав Даніель Салем.

"Я вибір зробив давно, і не прощу Я їм дітей і в полон ні кого не візьму. Не хочу я війни, не хочу болю... ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя", – написав ведучий.

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Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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