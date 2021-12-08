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Володимира Дантеса знайшли у ванній зі струсом мозку

8 грудня 2021, 19:26

Надя Дорофєєва впала в ступор від шоку.

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Після вечірки чоловік Дорофєєвої послизнувся у ванній і отримав серйозну травму / instagram.com/vladimirdantes

Співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив почати свій ранок зі струсу мозку.

Вчора зоряна пара гуляла на вечірці з приводу Дня народження кліпмейкерки Таню Муіньо. Свято, очевидно, вийшло настільки вдалим, що вставши вранці, щоб справити малу потребу, Володимир Дантес послизнувся у ванній і вдарився головою.

Лежачим на підлозі без свідомості його знайшла Дорофєєва. Дівчина спершу намагалася привести чоловіка до тями за допомогою холодної води, потім почала плескати по щоках. Від хвилювання вона забула номер швидкої допомоги і почала впадати в ступор.

За цей час Володимир Дантес отямився і пішов у спальню. Там він намагався заснути, але нудота, біль в голові і схлипи жінки не давали йому зробити цього.

Потім Дантес і Дорофєєва вирушили в лікарню. Там співакові поставили діагноз - струс мозку середньої тяжкості.

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Дантес отримав струс мозку після вечірки / instagram.com/nadyadorofeeva

Отакою історією поділилося зіркове подружжя. "Загалом у лікарні нам сказали, що у Вови струс середньої тяжкості. Лікарі були хороші, як і вечірка. Таня, з днем народження ще раз ❤️ чекаємо запрошення на наступний рік)))",- підсумували з властивим їм оптимізмом свою розповідь Дорофєєва і Дантес.

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Раніше Анна Седокова показала, як виглядала в 18 років до ВІА Гри, трьох дітей і слави.

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шоу-бізнес Надя Дорофєєва Володимир Дантес новини шоу бізнесу
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