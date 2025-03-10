Володимир та Олена Зеленські здивували своїм вчинком на публіці - подробиці

Зеленські вразили своїм міцним зв'язком.

https://glavred.net/stars/vladimir-i-elena-zelenskie-udivili-svoim-postupkom-na-publike-detali-10646075.html Посилання скопійоване

Олена Зеленська та Володимир Зеленський з'явилися разом у громадськості / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

Подружжя Зеленських побувало на церемонії нагородження Шевченківської премії

Президент і перша леді захопили українців

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська показалися разом під час церемонії нагородження Шевченківської премії-2025.

На офіційному сайті Офісу президента з'явився милий кадр, на якому Зеленські трималися за руки.

відео дня

Зазначимо, раніше перша леді розповідала, що після початку повномасштабної війни в Україні, вона рідко бачиться з чоловіком, оскільки він дуже зайнятий. Зазвичай подружжя зустрічається під час спільних робочих поїздок або ж в Офісі президента, де Олена буває у своїх справах.

Володимир та Олена Зеленські тримаються за руки / фото: president.gov.ua/

Також Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що дружина завжди підтримує його і він це дуже цінує.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на закритий телеграм-канал STARS UA.

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Вас може зацікавити:

Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред