Володимир та Олена Зеленські здивували своїм вчинком на публіці - подробиці

Коротко:
- Подружжя Зеленських побувало на церемонії нагородження Шевченківської премії
- Президент і перша леді захопили українців
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська показалися разом під час церемонії нагородження Шевченківської премії-2025.
На офіційному сайті Офісу президента з'явився милий кадр, на якому Зеленські трималися за руки.
Зазначимо, раніше перша леді розповідала, що після початку повномасштабної війни в Україні, вона рідко бачиться з чоловіком, оскільки він дуже зайнятий. Зазвичай подружжя зустрічається під час спільних робочих поїздок або ж в Офісі президента, де Олена буває у своїх справах.
Також Володимир Зеленський неодноразово зазначав, що дружина завжди підтримує його і він це дуже цінує.
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Олена Зеленська - останні новини по темі
Додамо, нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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Хто така Олена Зеленська?
Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценаристка студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.
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