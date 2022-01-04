Влад Яма мало не помер під час новорічного концерту

Влад Яма міг задихнутися під час свого першого корпоративу / instagram.com/vladyama_official

Український танцюрист і хореограф Влад Яма поділився спогадами про те, як ледь не задихнувся під час новорічного концерту.

Про страшну подію він розповів під час передноворічного випуску розважального шоу Хто зверху?

Так на початку своєї кар'єри танцюрист підробляв в шоу-балеті Freedom. Вони виступали на новорічному концерті в 2003 році - це був перший новорічний корпоратив Влада Ями.

Під час фінального виходу, коли всі артисти зібралися на сцені з шампанським і відраховували удари годинника до Нового року, вибухнула хлопавка, конфетті якої і вдихнув випадково хореограф.

"Це був 2003 рік. Я стояв в останній лінії балету Freedom. І коли пробив годинник, всі стояли з бокалами з шампанським. І три-два-один и БАХ! я роблю вдих, і розумію, що я дихати не можу. А я стою останнім, мене ніхто не бачить. І я вдихнути не можу. Я впав, розбив бокал. І коли я кашлянув, той метафан вийшов якось. Але я не дихав здається півхвилини", - з жахом згадує Яма.

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