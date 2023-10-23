Віталій Козловський публічно запропонував Ігорю Кондратюку мирову угоду

Співак закликав до особистої зустрічі з метою завершити багаторічну ворожнечу.

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Віталій Козловський звернувся до Ігоря Кондратюка з планом укладення миру / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music, facebook.com/kondratjukigor

Конфлікт між українським співаком Віталієм Козловським та його колишнім музичним продюсером Ігорем Кондратюком спалахнув з новою силою після того, як стало відомо, що шоумен продовжує стягувати з артиста більшу частину його зарплати під час його проходження військової служби.

Кондратюк звинуватив Козловського в спробах ухилитися від виплати боргу за порушення співаком авторських прав. При цьому Віталій зазначив, що всі його спроби згладити кути і поспілкуватися про це особисто були неодноразово рішуче відкинуті продюсером.

Не бажаючи далі сваритися, Віталій Козловський у своєму блозі в Instagram записав публічне звернення до Ігоря Кондратюка з пропозицією укласти перемир'я при особистій зустрічі. При цьому артист зазначив, що мирний договір не означає його відмову від виплати боргу.

"Давайте як дорослі свідомі люди повернемось у ту точку, з якої конфлікт було розпочато і завершимо його по-людськи, уклавши мирову угоду.В рамках тих домовленостей, які представники вже колись розпочинали. Щоб уникнути маніпуляції термінами, поясню. Мирова - це не про "забути борги". В моїй пропозиції мирова складається з таких кроків: 1. Зустріч і домовленість. 2. Сплата згідно рішень суду декількома (3-4) платежами впродовж 2 років з урахуванням сьогоднішніх обставин в країні. 3. Вирішення питання щодо подальшого придбання прав на окремі пісні зі старого репертуару. 4. Ми тиснемо один одному руки, вважаємо цей конфлікт вичерпаним і не повертаємось до нього ніколи більше. Моя пропозиція - ДАВАЙТЕ ЗУСТРІЧАТИСЬ, говорити, підписувати мирову і припиняти цю ворожнечу", - говорить у ролику Віталій Козловський. Співак також висловив надію, що йому і продюсеру вдасться стати прикладом "гідного і людяного завершення співпраці", а не "уособленням ганебних [чвар - неценз.]".

Дивіться відео звернення Віталія Козловського до Ігоря Кондратюка:

Раніше музичний продюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому ніколи не пробачить Козловського. Шоумен назвав єдину умову, за якої співак зможе не виплачувати борг.

Також Віталій Козловський прокоментував свою сварку з Кондратюком, яка триває з 2012 року. У співака є одна заповітна мрія, пов'язана з шоуменом, якій, ймовірно, не скоро вдасться збутися.

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