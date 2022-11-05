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Віталій Козловський відповів, Чому в мотлох посварився з Ігорем Кондратюком

5 листопада 2022, 19:23

Співпраця Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського закінчилася ще у 2012-му, але публічні з'ясування стосунків тривають досі.

Кондратюк, Козловський
Віталій Козловський відповів, Чому в мотлох посварився з Ігорем Кондратюком / колаж УНІАН

Український поп-співак Віталій Козловський розповів про те, що дуже негативно ставиться до свого колишнього продюсера, відомому шоумену і телеведучому Ігорю Кондратюку. Про це він розповів в інтерв'ю порталу Новини.LIVE

Разом вони перестали працювати ще на початку 2010-х.і з тих пір між ними тягнуться скандали і судові розгляди.

Козловський розповів, що вирішив припинити співпрацю з Кондратюком, оскільки той нібито наживався на співаку. Виконавець говорив, що хотів оформити свій відхід мирно і виплатити продюсеру неустойку з декількох концертів, але той не пішов на мирову.

"Замість того, щоб нормально відпустити, він мене драконив всі ці 10 років і не давав мені нормально жити. Те, як він мене винищував в ці роки, честі йому не робить", ‒ говорить він.

Також Козловський каже, що його ставлення до колишнього продюсера після початку повноцінного військового вторгнення РФ до Росії змінилося. Музикант тепер переконаний, що в конфлікті винен не він, а саме продюсер.

"Я нарешті зрозумів, що він супернедобросовісна людина. Про це завжди говорив мені мій тато. А я завжди вважав, що десь я напевно в чомусь винен перед ним. От не хочу зараз підбирати слів, не хочу виправдовувати себе, не хочу здаватися якимось невихованим", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ за типом фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014-го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

Інші новини:

Віталій Козловський Ігор Кондратюк новини шоу бізнесу
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