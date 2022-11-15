Віталій Козловський назвав Ігоря Кондратюка кінченим у відповідь на пропозицію продюсера продати його медаль, щоб погасити борг / instagram.com/vkozlovsky_music, instagram.com/kondratiuk_official

Український співак Віталій Козловський сильно розсварився зі своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Їх сварка вже триває більше 10 років: артист стверджує, що Кондратюк навмисно його тероризує, коли давно вже міг піти на мирову.

Ігор Кондратюк у свою чергу в недавньому інтерв'ю заявив, що Козловський винен йому сотні тисяч доларів, а повертати гроші не поспішає через його незатребуваність, як артиста.

В якості альтернативного джерела доходу продюсер запропонував колишньому підопічному продати його орден "За заслуги" III ступеня, який Козловський у серпні 2022 року отримав від Володимира Зеленського.

В інтерв'ю ЖВЛ співак не став стримувати емоцій з приводу пропозиції Кондратюка. У гучних виразах він обізвав колишнього продюсера невтішними словами, і натякнув, що готовий продати що завгодно, аби той від нього відстав.

10 років минуло, як цей маленький Пуйло мене кошмарить. Він зараз дає мені пораду – іди продай медаль і віддай мені гроші? Я прийду до нього, кину медаль йому в писок, хай сам продає і забирає собі ті гроші. Усе! Кончений!" - заявив Віталій.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк говорив - він хоче, щоб російську музику в Україні заборонили аж до закінчення війни проти Росії.

Причому, каже Кондратюк, заборона повинна торкнутися і пісень тих артистів, які з 2014 року відкрито засуджують путінський режим і агресію Кремля ‒ накшталт фронтмена рок-гурту "Машина часу" Андрія Макаревича.

До того Кондратюк розкритикував артистів, які до вторгнення Росії в Україну 24 лютого виступали в РФ і підтримували злочинну політику Путіна.

"Якщо росіянин лізе до вас на сторінку з вибаченнями, зробіть перевірку щирості цих вибачень, і запитайте: "Чий Крим?". А далі дійте по ситуації. Те ж саме підходить до їх "селеб", які жували соплі і в серпні 2008-го, і в березні 2014 року, і доводили нам, що "Путін хороший", а зараз прозрівають. Це раптом у вас росіяни в друзях є. Я з 2014 ‒ го всіх "кримнашистів" видалив як розумово відсталих", - висловився він.

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