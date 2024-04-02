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Вікторія Бекхем із невісткою пекельно станцювала під старий шлягер Spice Girls

Дмитро Відоменко
2 квітня 2024, 02:00
Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем розважалися на відпочинку, тому були одягнені в кумедний одяг, а на головах у них - вуха зайця.
Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем гарно провела час із невісткою / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Відома дизайнерка і колишня учасниця легендарного герлз-бенду Spice Girls Вікторія Бекхем станцювала разом зі своєю невісткою Ніколою Пельтц під старий хіт колективу - Say You'll Be There.

Зіркове сімейство вирішило провести великодні канікули на яхті, тому Нікола Пельтц і Вікторія Бекхем були вбрані в кумедний одяг, а на голові у них - милі заячі вуха.

Мати сімейства Бекхем станцювала в коротких джинсових шортах і чорному топі, а обличчя закрила чорними окулярами.

відео дня

Нікола, що танцювала на передньому плані, була в білій кофті і в штанцях того ж кольору. Обличчя своє нквестка Бекхемів теж прикрила окулярами від сонця.

Обидві сміялися і танцювали одночасно, а Вікторія згодом підписала відео "Люблю тебе сильно" і поставила соцмережевий тег своєї невістки.

Хто така Вікторія Бекхем?

Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка та підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем розкрила секрет вічної молодості шкіри. Шикарна "перчинка" вдається до вельми екстремальних заходів, щоб зберегти свіжість і тонус обличчя.

Також дружина Девіда Бекхема вийшла у світ в екстравагантному піджаку, за що вкотре нарвалася на жорстку критику від недоброзичливців. Її новий образ викликав масу пліток і досужих пліток.

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