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"Повернуся і допоможу, чим зможу": втікач Волошин зібрався рятувати Україну

Еліна Чигис
4 вересня 2024, 07:44
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Утікач Волошин похвалився, що із задоволенням платитиме податки в Іспанії.
Олександр Волошин
Олександр Волошин з'явився в мережі/ колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Український блогер Олександр Волошин, який невідомо яким чином нещодавно втік з України, поки не збирається повертатися.

На своїй сторінці в Instagram утікач розповів, що планує оселитися в Іспанії та готує відповідні документи. Там він збирається займатися підприємницькою діяльністю, відкрити ФОП і платити податки.

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"Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатися в Україну... Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, тому що знаю і бачу, куди вони йдуть", - написав Олександр.

Також Волошин заявив, що повернеться додому, коли "зміниться політична система", а от його майбутні діти житимуть за кордоном.

"Якщо прийде лідер, який реально почне міняти систему, - я думаю, що повернуся і допоможу, чим зможу, але водночас мої діти житимуть у Європі або в Америці", - підсумував утікач.

Олександр Волошин житиме в Іспанії
Олександр Волошин житиме в Іспанії / фото: скрін instagram.com/voloshyn_xx/

Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"?

У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.

На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".

До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.

Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.

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Зазначимо, співачка Алла Пугачова відсвяткувала День знань із друзями та дітьми в одному з ресторанів Юрмали. Артистка провела час із близькими, і шанувальники звернули увагу, що Пугачова не повернулася до Ізраїлю, куди поїхала жити ще 2022 року. Мабуть, її діти Гаррі та Ліза почнуть навчальний рік у Латвії.

А також зрадницяТодоренко залишилася одна у свій день народження. Російський співак-путініст Влад Топалов подарував їй квиток на концерт Джастіна Тімберлейка в Парижі, але не поїхав із нею.

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