"Повернуся і допоможу, чим зможу": втікач Волошин зібрався рятувати Україну

Український блогер Олександр Волошин, який невідомо яким чином нещодавно втік з України, поки не збирається повертатися.
На своїй сторінці в Instagram утікач розповів, що планує оселитися в Іспанії та готує відповідні документи. Там він збирається займатися підприємницькою діяльністю, відкрити ФОП і платити податки.
"Я думаю, якби ви опинилися в моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатися в Україну... Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Я не бачу своїх дітей в Україні. Я відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків і буду робити це з кайфом, тому що знаю і бачу, куди вони йдуть", - написав Олександр.
Також Волошин заявив, що повернеться додому, коли "зміниться політична система", а от його майбутні діти житимуть за кордоном.
"Якщо прийде лідер, який реально почне міняти систему, - я думаю, що повернуся і допоможу, чим зможу, але водночас мої діти житимуть у Європі або в Америці", - підсумував утікач.
Чому Олександр Волошин потрапив до бази "Миротворець"?
У липні Волошин опинився в базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.
На сайті йшлося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність і територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників і окупантів".
До внесення в "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, щоб зупинити війну і вбивства. Після цього він став отримувати погрози.
Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих і друзів публічно його розкритикували.
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