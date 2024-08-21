Видалив усі пости і "виїхав" з України: блогер-"втікач" Волошин вийшов на зв'язок

Олександр Волошин раптово видалив усі пости на своїх сторінках у різних соцмережах.

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Олександр Волошин нібито втік із країни / Колаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, Telegram

Відомий український блогер Олександр Волошин і колишній чоловік співачки Анни Трінчер раптово зник з усіх соцмереж. Це сталося після того, як його внесли до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець".

Пізніше в Мережі з'явилися фото з чоловіком, схожого на Олександра Волошина. На його шиї було видно татуювання у вигляді хреста. Як стверджувалося, він нібито виїхав із країни. Його помітили в аеропорту Мюнхена, а пізніше в літаку в Іспанії.

Олександра Волошина помітили в аеропорту в Іспанії / фото: Telegram

Сам же Волошин ніяк не прокоментував свою "втечу". Але перед цим він кілька разів влаштовував у своєму Telegram-каналі опитування на тему "чи боїтеся ви, що вас або ваших близьких можуть мобілізувати без вашого бажання".

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Олександр Волошин нібито втік із країни / фото: скріншот

Друг Волошина Богдан Шелудяк на своїй сторінці в Instagram прокоментував зникнення блогера. Він заявив, що не знає, де перебуває Олександр і він не відповідає на телефонні дзвінки.

Богдан Шелудяк прокоментував втечу Волошина / фото: скріншот

Пізніше на сторінці Олексанра Волошина з'явився пост після затяжної тиші. Він натякнув на те, що 22 серпня о 18:00 стане відоме питання, яке цікавить усіх.

Олександр Волошин нібито втік із країни / фото: Telegram

Варто зазначити, що Олександр Волошин є другом Олександра Слобоженка, який вже давно покинув Україну. Проти Слобоженка висунули звинувачення в несплаті податків на 200 мільйонів гривень.

Розлучення Трінчер і Волошина - останні новини

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про своє розлучення через рік, після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.

Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він почувається травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в сім'ї. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування стосунків.

Зокрема, Олександра Волошина запитали, чи офіційно вони розлучилися. Виявилося, що пара ще не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою мають намір зробити це найближчим часом.

У січні стало відомо, що Волошин і Трінчер офіційно розлучені.

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