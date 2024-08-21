Видалив усі пости і "виїхав" з України: блогер-"втікач" Волошин вийшов на зв'язок

Відомий український блогер Олександр Волошин і колишній чоловік співачки Анни Трінчер раптово зник з усіх соцмереж. Це сталося після того, як його внесли до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець".
Пізніше в Мережі з'явилися фото з чоловіком, схожого на Олександра Волошина. На його шиї було видно татуювання у вигляді хреста. Як стверджувалося, він нібито виїхав із країни. Його помітили в аеропорту Мюнхена, а пізніше в літаку в Іспанії.
Сам же Волошин ніяк не прокоментував свою "втечу". Але перед цим він кілька разів влаштовував у своєму Telegram-каналі опитування на тему "чи боїтеся ви, що вас або ваших близьких можуть мобілізувати без вашого бажання".
Друг Волошина Богдан Шелудяк на своїй сторінці в Instagram прокоментував зникнення блогера. Він заявив, що не знає, де перебуває Олександр і він не відповідає на телефонні дзвінки.
Пізніше на сторінці Олексанра Волошина з'явився пост після затяжної тиші. Він натякнув на те, що 22 серпня о 18:00 стане відоме питання, яке цікавить усіх.
Варто зазначити, що Олександр Волошин є другом Олександра Слобоженка, який вже давно покинув Україну. Проти Слобоженка висунули звинувачення в несплаті податків на 200 мільйонів гривень.
Розлучення Трінчер і Волошина - останні новини
Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Анна Трінчер та Олександр Волошин оголосили про своє розлучення через рік, після весілля. Ініціатором розлучення став саме Волошин.
Також на своїй сторінці в Instagram блогер зазначив, що він почувається травмованим неадекватною поведінкою свого біологічного батька в сім'ї. Він також пояснив, що розлучення з Анною мотивується, зокрема, його "генетичною схильністю" до руйнування стосунків.
Зокрема, Олександра Волошина запитали, чи офіційно вони розлучилися. Виявилося, що пара ще не подавала відповідні документи. Блогер зазначив, що вони зі співачкою мають намір зробити це найближчим часом.
У січні стало відомо, що Волошин і Трінчер офіційно розлучені.
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