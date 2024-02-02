Чи повернеться до кар'єри співачки: Даша Астаф'єва поділилася думкою з фанатами

Українська співачка, колишня солістка гурту Нікіта Даша Астаф'єва розповіла своїм фанатам, чи повернеться на сцену.
У своєму Instagram вона сказала, що поки що не бачить себе як співачку, оскільки пріоритет для неї - допомога ЗСУ.
"Чи не щодня мене запитують, чи не хочу я повернутися на сцену. Зараз я відчуваю, що ні. З розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в напівоголеному костюмі зайця заводжу своє: "Аво-авокадо, ммм", - зазначила Даша.відео дня
Проте Астаф'єва не засуджує колег-артистів, які виступають на сцені, і всіляких їх підтримує.
"Я не проти артистів, ні в якому разі. Люди заробляють гроші, платять податки, дають робочі місця, збирають гроші на армію - все це зараз дуже важливо. І тим більше їхня робота корисна для українців - від одного "Єдиного марафону" можна дахом поїхати, треба споживати різний український контент, і розважальний теж. Але я... не відчуваю себе зараз на сцені", - додала артистка.
Також Даша Астаф'єва наприкінці свого поста у Мережі заінтригувала підписників заявою про можливе повернення до кар'єри співачки, але після завершення війни.
Раніше Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну в Україні. За її словами, не можна замовчувати війну в соціальних мережах, а говорити про війну - обов'язок кожного.
Крім того, Даша Астаф'єва розповіла про проблеми зі здоров'ям. Вона сказала, що жінки зараз хворіють і закликала підписниць стежити за своїм жіночим здоров'ям і обстежуватися.
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