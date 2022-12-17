Вєрка Сердючка в прямому ефірі Євробачення вигукнула нову кричалку про Путіна

Вєрка традиційно запалила перед публікою разом зі своєю командою, змусивши глядачів танцювати.

Вєрка Сердючка / УНІАН

У фіналі національного відбору на Євробачення 2023 виступила Вєрка Сердючка.

Артистка вийшла на сцену після того, як всі учасники представили свої конкурсні пісні, а лінія голосування за них була закрита.

Сердючка виконала пісню "Є пропозиція".

Неймовірний номер підкорив усіх глядачів, які оплесками довго не могли відпустити артистку.

Вєрка традиційно запалила перед публікою разом зі своєю командою, змусивши глядачів танцювати.

Після свого виступу Сердючка сказала наступне: "Путін, щоб ти ... Амінь."

Відзначимо, що Вєрка Сердючка представляла Україну на Євробаченні 2007 з піснею Dancing Lasha Tumbai. Тоді наша країна посіла друге місце на конкурсі.

Вєрка Сердючка / скріншот

Хто представить Україну на Євробаченні 2023

17 грудня пройшов фінал Нацвідбору, завдяки якому стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023.

За право стати представником боролися 10 учасників, серед яких — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2tone, Tvorchi.

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