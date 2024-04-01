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Віра Брежнєва мило привітала красуню-доньку з 23-річчям

Дмитро Відоменко
1 квітня 2024, 02:00
Відома попспівачка Віра Брежнєва поділилася рідкісними фото зі старшою донькою Сонею Кіперман і приголомшила тим, як вони схожі.
Брежнєва, дочка
Віра Брежнєва та її старша донька Соня Кіперман / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська попспівачка (і солістка золотого складу легендарного герлз-бенду "ВІА Гра") Віра Брежнєва душевно привітала з днем народження свою старшу доньку Соню Кіперман. З цієї нагоди артистка присвятила доньці пост на своїй сторінці в Instagram і зворушила кадрами.

Соні Кіперман, до слова, виповнилося 23 роки. Брежнєва виклала кілька кадрів, зроблених на різних етапах життя дівчини. Зокрема, дівчина з'являється на щасливих знімках із мамою в різних країнах і позує фотографу сама.

"Щасливих 23, моє кохання!", - захопила фаната підписом Віра Брежнєва і залишила смайлик у формі сердечка.

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Брежнєва, дочка

Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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Нагадаємо, раніше українська співачка Марія Бурмака поділилася рідкісними знімками єдиної доньки Ярини, яка, за словами артистки, "тріпала їй нерви". На щастя, зараз їхні стосунки налагодилися.

Також ведуча Лілія Ребрик показала, як її з третьою донькою з пологового будинку зустрічали. Також вона залишила для своєї маленької Аделіни зворушливе напуття на довге життя.

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Віра Брежнєва Соня Кіперман новини шоу бізнесу
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