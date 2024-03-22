УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Пенсійний фонд РФ судиться з Вірою Брежнєвою за немислимий борг

Анна Підгорна
22 березня 2024, 03:00
У країні-агресорі ексВІА Гру вкотре намагаються очорнити.
Віра Брежнєва
Віра Брежнєва заборгувала Пенсійному фонду росії / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва хоч і була популярною в країні-окупанті, після початку повномасштабної війни покинула рф і більше туди не поверталася. Там досі не можуть пробачити артистці це рішення, і намагаються втягнути її в різні скандали.

Приміром, нещодавно у ЗМІ країни-агресора з'явилася новина про те, що Пенсійний фонд росії подав на Віру Брежнєву, як колишнього приватного підприємця, до суду через борги з податків.

У рф у співачки був бутик жіночого одягу Myseasons. Її партнером по бізнесу була дизайнерка Ханна Хмельова, яка вийшла з ТОВ після того, як Брежнєва виїхала з країни-окупанта. Борги, які значилися за бутиком, лягли на плечі Брежнєвої.

відео дня

Тепер на ексВІА Гру можуть очікувати судові розгляди з питань податкових нестач. Однак сума боргу, який хочуть стягнути з артистки, наштовхує на думку про те, що питання тут зовсім не в грошах, а в черговій спробі принизити Брежнєву публічно. Віра Брежнєва не сплатила податки в розмірі 500 рублів (приблизно 211.55 грн - прим. редактора).

Хто така Віра Брежнєва?

Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

Раніше українська співачка Марія Бурмака поділилася рідкісними знімками єдиної дочки Ярини, яка, за словами артистки, "тріпала їй нерви". На щастя, зараз їхні стосунки налагодилися.

Також ведуча Лілія Ребрик показала, як її з третьою донькою з пологового будинку зустрічали. Також вона залишила для своєї маленької Аделіни зворушливе напуття на довге життя.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віра Брежнєва новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Євро-2024 плей-офф: Україна мінімально обіграла Боснію і пройшла далі

Євро-2024 плей-офф: Україна мінімально обіграла Боснію і пройшла далі

23:42 Спорт
Росія вивела ракети у Чорне море - уперше після тривалої паузи

Росія вивела ракети у Чорне море - уперше після тривалої паузи

22:51 Україна
"Всі мають встати у стрій": нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію

"Всі мають встати у стрій": нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію

22:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

В інтимній обстановці : з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак 37703

"В інтимній обстановці": з'явилися деталі весілля зрадниці Ані Лорак

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку 17117

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіаку

Як заточити секатор: найпростіший, але дуже хороший спосіб 9707

Як заточити секатор: найпростіший, але дуже хороший спосіб

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать 9169

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать

Останні новини

03:25

Мийка високого тиску може пошкодити авто: експерти розповіли, як мити машину

03:00

Пенсійний фонд РФ судиться з Вірою Брежнєвою за немислимий борг

02:32

4 рослини, які приваблюють попелицю та інших шкідників у ваш сад і на город

02:00

Alyona Alyona поскаржилася фанатам на нові проблеми зі здоров'ям

01:30

Головоломка для справжніх детективів: потрібно знайти серце на фото з Лондона

Сталий мир або нова війна. Чим для України небезпечні мирні ініціативи ЗаходуСталий мир або нова війна. Чим для України небезпечні мирні ініціативи Заходу
01:00

Україна одна перемогти не зможе: Сотник про вступ Заходу у війну проти РФ

21 березня, четвер
23:59

Атаки РФ закінчуються "величезною кількістю трупів": в ЗСУ розповіли про бої на сході

23:42

Євро-2024 плей-офф: Україна мінімально обіграла Боснію і пройшла далі

23:19

Лише найгостріші очі знайдуть ящірку за 3 секунди: надзвичайна загадка на уважність

Реклама
23:00

"Було дуже важко": Єфросиніна розповіла, як її син пережив обстріл

22:56

Польські фермери завершили блокаду: рух транспорту відновили на ще одному ПП

22:51

Росія вивела ракети у Чорне море - уперше після тривалої паузи

22:36

Онкохвора зірка "Беверлі Гіллс" показалася після операції

22:29

"Не можу повірити!": дружина Макса Чмерковського розкрила стать третьої дитиниВідео

22:20

Кейт Міддлтон оплатила рахунок солдатам у баріВідео

22:09

"Всі мають встати у стрій": нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію

21:40

"Вигрібати самостійно": Сотник дав прогноз, коли Захід надасть Україні озброєнняВідео

21:36

Окупанти масово тікають з фронту: в РФ "колонії будуть забиті" втікачами - Яшин

21:26

Країну накрила жорстка майже 7-бальна буря: вируватиме цілий тиждень

21:22

Анна Неплях потрапила в ДТП - автомобіль перетворився на купу металу

Реклама
20:58

Росіяни випадково затопили ракетою свій корабель у Балтійському морі

20:46

Коржі танутимуть у роті: чим просочити бісквіт, щоб торт був неймовірним

20:21

Чехія передала Україні останні Мі-24: у Міноборони більше "немає, чим пожертвувати"

20:15

Такі деруни куштували одиниці: таємний рецепт, який захопить усіхВідео

20:11

Іван Яковина. Частину Росії звільненоВідеоблоги

20:05

Путін повністю готовий до війни проти НАТО: європейські країни в паніці - WSJ

19:52

"27 років - це неадекватно": боєць ЗСУ емоційно висловився щодо мобілізації

19:23

Лоліта цинічно поскаржилася на панічні атаки через вибухи

19:15

ЗСУ стабілізували фронт: Сирський обговорив ситуацію на сході з французьким колегою

19:11

Негода може вплинути на рух транспорту: оголошено штормове попередження

19:00

Як позбутися цвілі у ванній на стіні: розчин, який вирішить проблемуВідео

18:59

Китай готовий до війни: у США назвали терміни готовності до нападу на Тайвань

18:58

Іменини у квітні: хто відзначає День ангела за новим календарем

18:38

Шакіра показала палкі поцілунки з молодим красунчиком - їх запідозрили в романі

18:35

Порошенко не відповів, чому не голосував за надважливі законопроєкти, і втік від депутатки, вилаявшисьВідео

18:30

Україні необхідні "не тільки гранати": у НАТО закликали посилити мобілізацію

18:15

Чим можна відмити супер клей зі скла: чотири дуже корисних способи

17:59

У Росії запустили масове виробництво 3-тонних авіабомб: чим це загрожує Україні

17:53

1+1 media долучилася до кампанії "Lots of Socks" з нагоди Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна

17:50

Жодна порча їх не візьме: мольфар назвав найсильніші знаки зодіакуВідео

Реклама
17:45

Захід прийняв принципове рішення щодо війни в Україні: журналіст розкрив деталіВідео

17:40

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: який розмір та хто має право на виплати

17:22

Росіяни донатили на дрони для України під час "виборів" у РФ - розвідка

17:11

Удар по Києву: у ГУР вказали, куди росіяни цілилися ракетами

17:06

"Зігнали техніку та армію": у ЗСУ розкрили небезпечні напрямки поблизу Бахмута

16:55

"У Росії немає вибору": топ-генерал НАТО зробив важливу заяву щодо війни

16:47

Зрадниця Регіна Тодоренко пішла по стопах Волочкової

16:25

Гороскоп на сьогодні 22 березня: Левам - важливий дзвінок, Скорпіону - легкі гроші

16:19

"Тягне до негативу": Остап Ступка розповів, що думає про сина, який утік до США

16:18

"Цифри, які лякають людей": у 3 ОШБр прокоментували мобілізацію в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУкраїнська мова з АвраменкомСпорт з Анітою ЛуценкоУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти