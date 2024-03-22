Пенсійний фонд РФ судиться з Вірою Брежнєвою за немислимий борг

У країні-агресорі ексВІА Гру вкотре намагаються очорнити.

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Віра Брежнєва заборгувала Пенсійному фонду росії / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва хоч і була популярною в країні-окупанті, після початку повномасштабної війни покинула рф і більше туди не поверталася. Там досі не можуть пробачити артистці це рішення, і намагаються втягнути її в різні скандали.

Приміром, нещодавно у ЗМІ країни-агресора з'явилася новина про те, що Пенсійний фонд росії подав на Віру Брежнєву, як колишнього приватного підприємця, до суду через борги з податків.

У рф у співачки був бутик жіночого одягу Myseasons. Її партнером по бізнесу була дизайнерка Ханна Хмельова, яка вийшла з ТОВ після того, як Брежнєва виїхала з країни-окупанта. Борги, які значилися за бутиком, лягли на плечі Брежнєвої.

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Тепер на ексВІА Гру можуть очікувати судові розгляди з питань податкових нестач. Однак сума боргу, який хочуть стягнути з артистки, наштовхує на думку про те, що питання тут зовсім не в грошах, а в черговій спробі принизити Брежнєву публічно. Віра Брежнєва не сплатила податки в розмірі 500 рублів (приблизно 211.55 грн - прим. редактора).

Хто така Віра Брежнєва? Віра Брежнєва - українська співачка, акторка і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-гурту ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію та обірвала зв'язки з країною-окупантом.

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