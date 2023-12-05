Віра Брежнєва втратила бізнес в Росії

Вона більше не є власницею модного бутика.

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Віра Брежнєва не платила податків агресору / колаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

В української співачки Віри Брежнєвої, яка в загарбницькій війні Росії проти України, встала на бік своєї Батьківщини, забрали бізнес, який вона вела в державі на болотах.

Як написало ТСН, у Брежнєвої був бутик, який вона відкрила в 2017 році в Санкт-Петербурзі з російським дизайнером Ханною хмелевою.

Як пишуть російські пропагандисти, зі спільного бізнесу вийшла саме стилістка. Вона відкрила нове ТОВ і оформила активи тільки на себе. Повідомлялося, що Хмельова зробила так, тому що Брежнєва вже більше півтора років не займається просуванням бутіка і зовсім не залучена в справи.

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Крім того, стало відомо, що Брежнєва не платила податки.

Нагадаємо, в жовтні співачка Віра Брежнєва повідомила про розлучення з музичним продюсером і композитором Костянтином Меладзе. За чутками чоловік знайшов собі нову музу в особі юної Софії Тарасової-22-річної екс-Віагри, як і його друга колишня дружина.

Також раніше стало відомо про те, що відьма Марія Тиха зробила розклад на співачку і висловила припущення, що на примирення Брежнєвої і Меладзе розраховувати не варто, адже серце співачки зайняте новим чоловіком, який молодший за неї.

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