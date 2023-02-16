"Їй було неприємно зі мною працювати": Бєдняков розповів, як вів Х-фактор з Марченко

На думку Андрія Бєднякова, Оксана Марченко - унікальна співведуча. Правда, не в хорошому сенсі.

Андрій Бєдняков розповів про роботу з Оксаною Марченко / instagram.com/biedniakov, facebook.com

Український ведучий і тревел-блогер Андрій Бєдняков мав нещастя цілий рік працювати з Оксаною Марченко, дружиною кума Путіна та підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука.

Її колишні колеги по різних проєктах часто згадують, що робота з нею не була великим задоволенням, відзначають її холодність і вередливість. Не став винятком і досвід Бєднякова - в 2016 році вони разом вели сьомий сезон шоу Х-фактор.

Про нього ведучий розповів в інтерв'ю для Pressing. Зокрема він зазначив, що з першого спільного ефіру він відчув дискомфорт у роботі з дружиною Медведчука - вона поводилася демонстративно відсторонено.

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При цьому Бєдняков її напевно запам'ятає - ведучий зізнався, що Марченко - єдина, хто не йшов з ним на контакт, і працювати так було дуже дивно.

"Я з нею пропрацював один рік і був для неї кісткою в горлі. Тому що я прийшов новий – молодший за неї, і було видно, що їй було неприємно зі мною працювати. У нас був перший прямий ефір і у нас не було жодного контакту. Це була моя єдина співведуча, з якою у мене було нуль контакту. При тому, що я намагався – я на неї дивився. Я жартую – вона не сміється. Типу: "Хто ти?"- згадує він.

Втім, пізніше ведучий додав, що окрім її небажання працювати з ним, він не може сказати, що тоді вона була якимось монстром, та критикувати Марченко відмовився.

Раніше ведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков повідав про своє ставлення до росіян, які рішуче виступають проти війни та підтримують Україну.

Також нещодавно шоумен став батьком вдруге - сина йому подарувала його дружина, також ведуча Анастасія Коротка. Молода мама вже показала новонародженого.

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