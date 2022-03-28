Ведучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБ

Наталія Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Проти української телеведучої Наталії Мосейчук Слідчий комітет країни-агресора Росії розпочав справу про екстремізм.

Як розповіла сама ведуча, їй телефонують і відправляють повідомлення з погрозами. Крім того, атакують і погрожують її батькам.

"Тисячі СМС, тисячі погроз і ображає те, що ці люди пишуть, що я – "нацистська сволота". З ФСБ дзвонили і моїм батькам, дзвонили по телефону моїй мамі і запитували, чи знаєте ви, що розповідає ваша дочка? А що я розповідаю? Я закликаю наступати на Росію, закликаю вбивати мирних росіян? Тому що ви це робите з нашими громадянами. Коли ви бомбите наші лікарні, пологові будинки... я щось подібне кажу?",- заявляє Мосейчук.

Крім того, вона зазначила, що її батьки, яких зараз тероризують також погрозами, вони обоє народилися в часи Другої світової війни в погребах. І зараз літні батьки ведучої знову в підвалах ховаються від обстрілів Росії.

"Що стосується того, чи мої рідні, батьки, Я ... Моя мама вчителька, яка вчила російської мови, читання, математики ваших дітей. Напевно, тим, кого вона вчила зараз по 50 років, тому що вона викладала в Угорщині, батько тоді служив. Мама викладала у дітей льотчиків, вертолітників. І ви ймовірно пішли по стопах своїх батьків і зараз ймовірно командири. Знайте, що в Україні ви бомбите свою першу вчительку, що сидить в погребі, яка вчила вас доброму, розумному і вічному", - заявляє ведуча.

Вона додала, що вона, як і більшість її родини – російськомовні українці, але вони не віддають жодного шматка України.

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