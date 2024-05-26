УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ведуча 1+1 Наталія Островська вперше показала доньку-красуню - мамину копію

Анна Підгорна
26 травня 2024, 17:02
57
Островська перестала приховувати обличчя піврічної Аґати.
Наталія Островська з донькою
Наталія Островська донька - Островська показала обличчя Аґати / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська в листопаді народила доньку, яку назвала Аґатою. Нещодавно дівчинці виповнилося 6 місяців і вона пройшла обряд хрещення.

Фотографією з цієї важливої події ведуча поділилася у своєму блозі в Instagram. Островська вперше показала обличчя малятка.

Виявилося, що Аґата росте копією своєї відомої мами. Для порівняння журналістка показала і своє дитяче фото в тому ж віці, в якому зараз її донька.

відео дня

У коментарях підписники Наталії Островської відзначають разючу схожість мами і доньки: "Дуже схоже! Дві квіточки!", "Красуні", "Обидві неймовірні красуні", "Дуже схожі. Ростіть здорові і щасливі!", "Копія!!! Дві красуні!", і т.д.

Наталія Островська з донькою
Наталія Островська донька - Островська показала обличчя Аґати / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Хто така Наталія Островська?

Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка Ірина Білик показала, як вона виглядає без макіяжу. Шанувальники були здивовані б'юті-перетворенням популярної артистки, яка стала схожою на Аліну Гросу.

Також alyona alyona проігнорувала Jerry Heil на заході. Артистки разом посіли третє місце на Євробаченні-2024, але після музичного конкурсу сильно віддалилися.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

17:42 Світ
Колишня зброя РФ для ЗСУ: Британія таємно озброює Україну – The Sunday Times

Колишня зброя РФ для ЗСУ: Британія таємно озброює Україну – The Sunday Times

17:34 Світ
Країни НАТО можуть перекинути війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій та умови

Країни НАТО можуть перекинути війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій та умови

16:52 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді 4569

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді

Зловили 7 кліщів : нова коханка Путіна потрапила в конфуз 2954

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

Язик можна зламати: яке найдовше слово в українській мові - 30 букв 2331

Язик можна зламати: яке найдовше слово в українській мові - 30 букв

Гороскоп Таро на тиждень з 27 травня по 2 червня: Козерогам - сюрприз, Дівам - успіх 2012

Гороскоп Таро на тиждень з 27 травня по 2 червня: Козерогам - сюрприз, Дівам - успіх

Останні новини

17:42

У Грузії оголосили про плани щодо Абхазії та Південної Осетії: заява прем'єра

17:34

Колишня зброя РФ для ЗСУ: Британія таємно озброює Україну – The Sunday Times

17:33

У дім прийде достаток і багатство: куди потрібно поставити чашку з монетами - прикмети

17:02

Ведуча 1+1 Наталія Островська вперше показала доньку-красуню - мамину копію

16:52

Країни НАТО можуть перекинути війська в Україну: ЗМІ дізналися сценарій та умови

Війна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати УкраїніВійна на Тайвані. Чи загрожує світу новий збройний конфлікт і чого чекати Україні
16:42

"Повномасштабні бойові дії": прикордонники оцінили загрозу наступу РФ на Сумщині

16:24

Любовний гороскоп на тиждень із 27 травня до 2 червня: Дівам - потяг, Ракам - знайомство

16:19

Удари України зброєю США по РФ: у Байдена відреагували на ініціативу

16:00

Кум і колишній бойфренд Насті Каменських жорстко розкритикував Потапа

Реклама
15:56

ЗСУ стримали штурм РФ на Харківщині: у британській розвідці розкрили деталі

15:40

Мовний омбудсмен пояснив, чи покарають Сердючку за концерт із російськими піснями

15:31

ЗСУ готові знищити установки, якими РФ б'є по Харкову: названо умову

15:27

Є конкретні успіхи: ЗСУ вибивають окупантів на півночі Харківщини - комбат

15:16

Фінансовий гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня: кому судилося розбагатіти

14:50

Мілевський уперше показав фанатам свою нову дівчину

14:47

ЗСУ зайшли на потужні рубежі та вибивають росіян: підполковник назвав напрямок

14:36

Язик можна зламати: яке найдовше слово в українській мові - 30 буквВідео

14:15

Чому Китай бряцає зброєю біля ТайванюПогляд

14:14

"Серцем із Харковом": Галкін засудив РФ та показав жертву трагедії в "Епіцентрі"Фото

13:51

Комбінований удар ракетами та дронами: у ЗСУ назвали цілі атак РФ по Україні

Реклама
13:43

Гороскоп на тиждень з 27 травня по 2 червня: Тельцям - труднощі, Левам - випаде шанс

12:51

До чого сниться весілля: які радощі та які біди обіцяють сни про шлюбВідео

12:49

Штурм на Харківщині зупинено: РФ атакує на п'яти напрямках – Генштаб

12:47

Справжній магніт для шкідників: як позбутись від жуків без хімії - найкращі методиВідео

12:06

Чому не виходить схуднути: Аніта Луценко розповіла про головні помилки

12:02

"Я сказав йому в Швейцарії": Байден зробив нову різку заяву про Путіна

11:45

У РФ максимальні втрати: тисячі росіян знищено разом із технікою

11:07

РФ збирає нове угруповання військ на кордоні: Зеленський звернувся до світових лідерів

10:46

Дженніфер Лопес спіткала свіжа величезна невдача: що сталося

10:13

Не було шансу на успіх: в ISW оцінили провал російського наступу на Харківщині

10:11

Скільки стажу мінімально потрібно для пенсії: як правильно порахувати

09:55

Гороскоп Таро на тиждень з 27 травня по 2 червня: Козерогам - сюрприз, Дівам - успіх

09:27

Обстріли лише посиляться: в ISW назвали мету російських ударів по Харкову

09:23

Гороскоп на завтра 27 травня: Ракам - пригоди, Рибам - важливий дзвінок, який стане у нагоді

09:21

"Гарний хлопчик": Іван Дорн потрапив у черговий скандал із російською мовоюВідео

08:45

РФ атакувала Україну "Кинджалами" та десятками "Шахедів": скільки цілей вдалось збити

08:28

Оновлення даних у ТЦК: коли і за що може затримати поліція - пояснення юриста

07:52

Вибухи в Старокостянтинові: у Повітряних силах озвучили деталі нічного ракетного удару

06:48

Путін може готувати атаку на одну з країн НАТОПогляд

05:53

Чи зможе Путін "взяти" Харків: журналіст оцінив ризики

Реклама
04:10

"Зловили 7 кліщів": нова "коханка" Путіна потрапила в конфуз

03:37

Новий масований удар по Україні: куди РФ запустила рій ракет та де лунали вибухи

03:30

Потрібен лише один продукт: 4 кроки, щоб відбілити одяг від жовтизни

02:20

4 заборони, які не можна порушувати 26 травня: важливі прикмети дня

01:30

"Європа допоможе живою силою": несподіваний сценарій перекидання військ в Україну

01:00

РФ підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-22м3: коли можливий ракетний удар

00:19

"Це працівники та відвідувачі": слідчі назвали кількість зниклих безвісти в ХарковіФотоВідео

25 травня, субота
23:57

Зеленський заявив, що Китай має захищати Україну та розкрив деталі

23:55

Російський окупант-музикант звалився з інсультом на фронті

23:17

В окупованому Криму прогриміла серія вибухів: окупанти скаржаться на атаку

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти