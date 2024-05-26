Ведуча 1+1 Наталія Островська вперше показала доньку-красуню - мамину копію

Островська перестала приховувати обличчя піврічної Аґати.

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Наталія Островська донька - Островська показала обличчя Аґати / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Журналістка і ведуча 1+1 Наталія Островська в листопаді народила доньку, яку назвала Аґатою. Нещодавно дівчинці виповнилося 6 місяців і вона пройшла обряд хрещення.

Фотографією з цієї важливої події ведуча поділилася у своєму блозі в Instagram. Островська вперше показала обличчя малятка.

Виявилося, що Аґата росте копією своєї відомої мами. Для порівняння журналістка показала і своє дитяче фото в тому ж віці, в якому зараз її донька.

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У коментарях підписники Наталії Островської відзначають разючу схожість мами і доньки: "Дуже схоже! Дві квіточки!", "Красуні", "Обидві неймовірні красуні", "Дуже схожі. Ростіть здорові і щасливі!", "Копія!!! Дві красуні!", і т.д.

Наталія Островська донька - Островська показала обличчя Аґати / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Хто така Наталія Островська? Наталія Островська - українська ведуча та журналістка. Працює на телеканалі 1+1 Україна, веде телемарафон "Єдині новини". У листопаді 2023 року вперше стала матір'ю. Особу чоловіка і батька її дитини ведуча приховує.

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