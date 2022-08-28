"До побачення, мій вітерець": вдівець Писанки зворушив мережу прощальним постом

Зараз, після 40 днів з дня смерті Руслани Писанки, пише Ігор Ісаков, він повинен відпустити її. І додав-Життя прекрасне і воно триває.
Ігор Ісаков, вдівець української актриси і телеведучої Руслани Писанки, в черговий раз зворушив мережу пост, присвяченим їй.
Чоловік написав, що був найщасливішою людиною у світі, бо саме Писанка була його дружиною.
Але зараз, пише Ісаков, він повинен відпустити її. І додав - життя прекрасне і воно триває.
"40 днів без тебе. Повинен відпустити. До побачення, мій вітерець. Спасибі друзям, що підтримали мене. Спасибі долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що Всесвіт подарувала мені її. Але життя прекрасне. І триває", - написав чоловік Писанки.
Смерть Руслани Писанки
Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.
Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.
В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.
Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.
21 серпня, в одному з київських храмів ‒ у Спасо-Преображенському соборі ‒ актрису проводили в останню дорогу.
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