"До побачення, мій вітерець": вдівець Писанки зворушив мережу прощальним постом

Руслана Писанка та ігор Ісаков / колаж УНІАН та Instagram

Ігор Ісаков, вдівець української актриси і телеведучої Руслани Писанки, в черговий раз зворушив мережу пост, присвяченим їй.

Чоловік написав, що був найщасливішою людиною у світі, бо саме Писанка була його дружиною.

Але зараз, пише Ісаков, він повинен відпустити її. І додав - життя прекрасне і воно триває.

Видео дня

"40 днів без тебе. Повинен відпустити. До побачення, мій вітерець. Спасибі друзям, що підтримали мене. Спасибі долі за неї. Мабуть, я найщасливіша людина в світі, тому що Всесвіт подарувала мені її. Але життя прекрасне. І триває", - написав чоловік Писанки.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній з німецьких клінік - від важкої хвороби.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

В пам'ять про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обнявшись.

Також стало відомо, що тіло актриси було кремовано там же, в Німеччині.

21 серпня, в одному з київських храмів ‒ у Спасо-Преображенському соборі ‒ актрису проводили в останню дорогу.

Інші новини: