"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

Пропагандистське телебачення створило зі співака Ѕһамаnа спасителя, прихід якого нібито побачила Ванга.

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Ѕһамаnа в РФ назвали посланцем Ванги / колаж: Главред, фото: instagram.com/shaman.me

У країні-окупанті про співака Shaman (справжнє ім'я - Ярослав Дронов) ніхто не чув до початку повномасштабної війни в Україні. Артист, який боїться їздити на передову з концертами, прикриваючись забороною дружини, став популярний завдяки двом пісням, "Я - русский" і "Встанем", які отруєні пропагандою росіяни зробили чи не своїми негласними гімнами.

Заробляючи гроші на підтримці і популяризації кривавого режиму директора країни на болотах, артист, схоже, втратив зв'язок з реальністю. Втім, пропагандистам це лише на руку.

Зараз в Telegram- каналах стрімко поширюється відео фрагмента шоу з одного з головних телеканалів країни-окупанта. Гостем програми виявився той самий Шаман, про якого Андрій Малахов вигадав нову богохульну фантазію.

Ведучий на всю аудиторію припустив, що співак є сучасним пророком, прихід якого нібито передбачила пророчиця Ванга: "Його називають голосом епохи, феноменом 22 року. Подейкують, що сама Ванга віщувала, що в росії з'явиться "білий шаман", який підніме патріотичний дух країни".

На питання Малахова про те, чи вважає він себе тим самим "білим шаманом" Дронов без зайвої скромності відповів: "Слухайте, все може бути. Я не втомлююся дивуватися, але в цьому житті буває все. Чому б і ні? Якщо це її слова...".

Дивіться відео про "нового посланця Ванги":

Раніше чоловік співачки Ріанни, репер ASAP Rocky, викликав хвилю хейту в свою сторону за підтримку країни-окупанта: музикант начепив на себе військовий символ РФ з діамантових танків.

Також стало відомо, що співак-путініст Олександр Буйнов, який дружив з Аллою Пугачовою та українською моделлю Інною Цимбалюк, рвався воювати на боці окупантів.

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