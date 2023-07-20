"Містер Z": чоловік Ріанни начепив військовий символ РФ з діамантових танків

Репера ASAP Rocky дорікають в Мережі в солідарності до країни-агресора і поширенні пропаганди.

https://glavred.net/stars/mister-z-muzh-rianny-nacepil-na-sebya-voennyy-simvol-rf-iz-brilliantovyh-tankov-10487260.html Посилання скопійоване

ASAP Rocky зганьбився фото з військовою символікою країни-окупанта / колаж: Главред, фото : instagram.com/badgalriri, instagram.com/asaprocky

Чоловік барбадоської співачки і бізнеследі Ріанни, репер ASAP Rocky (справжнє ім'я - Ракім Ательстон Майерс) за лічені годинни втратив велику кількість фанатів по всьому світу. Виною всьому рекламний пост його співпраці з компанією Beats by Dre на його сторінці в Instagram.

Артист виклав відеоролик і кілька фото, серед яких виявився знімок, на якому Майерс позує з символікою країни-агресора на шиї. Йому здалося доречним на другому році повномасштабної війни в Україні продемонструвати аксесуар у вигляді літери Z, яку окупанти використовують для маркування військової техніки.

Ще більше обурення у громадськості викликав той факт, що ця буква була складена з трьох танків, прикрашених коштовностями. Дуже скоро репер видалив це фото зі своєї сторінки, але воно вже розлетілося по мережі.

відео дня

Зараз під іншими знімками ASAP Rocky його шанувальники відмовляються від нього сотнями, залишаючи невтішні коментарі, найскромніші і цензурні з яких звучать так: "Чувак, тобі повинно бути соромно", "Ти більше не існуєш для мене. Ні як людина, ні як артист. Ганьба", "Ганьба тобі, містере Z, ти підтримуєш геноцид", "Прокинься, хлопче, ти спонсор російського тероризму", "Що за фігня, мужик? Російський військовий символ з діамантових танків? Сором".

Чоловік Ріанни з приводу інциденту з символікою країни-окупанта коментарів поки не давав.

Видалене фото з аккаунта ASAP Rocky з військовою символікою країни-окупанта / instagram.com/asaprocky

Раніше стало відомо, що російський актор Олексій Серебряков, який підтримував Україну, перейшов на "темну сторону" - у мережі стрімко поширюється пропагандистський відеоролик з його участю.

Також путініст Лепс поскаржився на борги і злидні - один з головних оспівувачів пропаганди країни-агресора мріє про долари, які врятують його звичне життя.

Інші новини: